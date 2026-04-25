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    首頁 > 國際

    德國派掃雷艦到地中海 因應荷姆茲海峽可能任務

    2026/04/25 22:46 中央社
    德國將派遣掃雷艦到地中海，準備在於美伊戰爭結束後到荷姆茲海峽執行任務。示意圖。（美聯檔案照）

    德國將派遣掃雷艦到地中海，準備在於美伊戰爭結束後到荷姆茲海峽執行任務。示意圖。（美聯檔案照）

    德國國防部發言人今天告訴法新社，德國近期將派遣一艘掃雷艦前往地中海，因應美伊戰爭結束後，可能的荷姆茲海峽任務。

    美國上週表示，正在與德黑蘭當局共同執行掃雷作業，儘管此消息尚未獲得伊朗方面證實，但已有數個國家表示願意參與「中立」性質的任務，以確保荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的安全。

    國防部發言人表示，德國海軍「富爾達號」（Fulda）將在「未來幾天內」展開部署。發言人指出，此舉目的在為「尋求保護荷姆茲海峽航行自由的國際聯盟，做出重大且顯見的貢獻」。

    但發言人強調，任何在荷姆茲海峽的部署行動，都必須在「敵對行動永久結束」，並獲得德國聯邦議院批准後才會進行。

    此外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天重申，他正致力於推動荷姆茲海峽重新開放。此前一天，道達爾能源（TotalEnergies）執行長警告，伊朗戰爭若持續數月，全球恐面臨能源短缺。

    馬克宏在雅典與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）舉行聯合記者會時表示，地緣政治不確定性引發的恐慌，其本身就可能導致短缺。

    馬克宏指出：「我們的目標是根據國際法，在未來幾週內實現全面重新開放，確保荷姆茲海峽的航行自由且不徵收通行費。屆時情況將能逐步恢復正常。」

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