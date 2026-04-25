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    民主黨力圖限制川普對古巴動武 參院下週表決戰爭權力決議案

    2026/04/25 22:20 編譯管淑平／綜合報導
    哈瓦那街頭的古巴國旗塗鴉。（歐新社檔案照）

    哈瓦那街頭的古巴國旗塗鴉。（歐新社檔案照）

    美國總統川普在對委內瑞拉、伊朗的軍事行動後，曾暗示下一個目標是古巴。民主黨籍聯邦參議員準備再度動用國會程序，防止川普未經國會授權，對古巴動武。

    《路透》24日報導，民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）、謝安達（Adam Schiff）和加勒戈（Ruben Gallego）上月提出的「古巴戰爭權力決議案」（Cuba War Powers Resolution），依照參院議事規則，參院共和黨領袖必須讓此案交付表決。表決時間尚未確定，但是參院助理24日透露，預期5月1日前，也就是最快下週表決。

    謝安達在提出此案時的聲明說，「總統對古巴的武力恫嚇，已表明他的下一個目標在哪」。

    川普上任以來已對委內瑞拉、伊朗展開軍事行動，他先前在談及這兩場軍事行動時曾說，「下一個就是古巴」，但是並未具體說明打算對這個島國採取什麼行動。川普也多次指出，他相信古巴政府瀕臨崩潰。

    這並非民主黨首次試圖透過戰爭權力決議約束川普動武，之前在參、眾兩院推動決議，試圖迫使川普停止軍事行動，並在發動軍事行動前取得國會同意，但是均告失敗。共和黨目前在參眾兩院皆握有微弱多數，迄今在這些決議案的表決中，幾乎一致投票封殺，也尚未出現立場鬆動跡象。

    美國憲法規定，宣戰權屬於國會，而非總統，不過，這項限制並不適用於為因應立即威脅而採取的緊急或短期軍事行動。白宮說，川普有權以三軍統帥身分下令有限度的軍事行動，以保護美國安全。

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