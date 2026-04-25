限網、經濟問題升高民怨 網紅公開向普廷喊話、效忠派也示警

俄國網紅波尼耶（Victoria Bonya）。（美聯社檔案照）

俄羅斯總統普廷統治下，大幅限縮網路言論，俄國侵略烏克蘭戰爭久拖，升高俄國經濟壓力，更讓社會的不滿持續累積。最近俄國網紅公開向普廷喊話，批評他的政府和施政，並有一些效忠普廷的建制派警告，若不處理民怨，恐引發更大動盪。

《美聯社》25日報導，在社群平台Instagram上有1360萬人追蹤的俄國部落客波尼耶（Victoria Bonya），最近發布一段19分鐘影片，10天來累積逾3100萬次觀看。她向普廷陳情，指官員在達吉斯坦洪災、西伯利亞撲殺牲畜爭議和網路限制影響小生意等事情上，都沒對他說真話，「有很多事你不知道，人民正在聲嘶力竭地喊叫，他們被奪走了一切，而且還繼續被掠奪」。

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其他網紅也陸續發表類似看法，但有些影片後來遭刪除。克里姆林宮發言人佩斯科夫回應表示，波尼耶提到的問題，「很多正在處理」，「沒有任何一項被忽視」。

長期支持普廷的俄羅斯共產黨黨魁裘加諾夫（Gennady Zyuganov）21日在國會警告，若不採取行動處理民怨，可能重演1917年布爾什維克革命。親克宮的社群頻道和挺軍方部落客，也不時提出可能出現「反叛」之言。

管制網路是引發民怨的重要因素，經濟壓力則助長這股民怨。軍費支出帶動的初期刺激消退後，俄國經濟成長陷入停滯，為了控制通膨實施的高利率和增稅衝擊企業。經濟部長芮希尼科夫（Maxim Reshetnikov）近日表示，經濟儲備「大致已被耗盡」；普廷日前也坦言1到2月國內生產毛額萎縮1.8%。

俄國國營民調機構VTsIOM 24日發表數據顯示，普廷支持率從去年12月底的77.8%，降到65.6%，為烏俄戰爭前以來最低水準，獨立民調機構列瓦達中心（Levada Center）主任伏科夫（Denis Volkov）說，經濟問題是人民不滿升高和普廷與政府支持度下滑的主因，並反映在民調上。

不過，倫敦諮詢公司「燈塔情報」（Mayak Intelligence）負責人蓋雷歐蒂（Mark Galeotti）認為，俄國沒有具實質力量的有組織反對派，普廷仍牢牢掌控安全機構，且在戰時，即使批評者也不願國家陷入不穩，因此這股民怨尚未對普廷政權構成立即威脅，而是克宮需要花更大心力來維持現狀。

俄羅斯總統普廷。（路透檔案照）

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