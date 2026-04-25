白堊紀大海怪！長達19公尺、遠古巨型章魚有「利齒」

北海道大學研究團隊模擬白堊紀巨型章魚樣貌。（美聯社）

恐龍稱霸陸地的白堊紀年代，海洋中的頂級掠食者可能不只有鯊魚、滄龍和蛇頸龍。根據一份23日發表的研究，一種體型如北歐傳說中的大海怪「克拉肯」（Kraken）般巨大的章魚，生活在白堊紀的海洋世界，擁有8隻巨大腕足和長達19公尺的身體，足以挑戰同時期其他食肉海洋爬行動物。

路透、美聯社報導，一般認為白堊紀晚期的海洋，由擁有一口尖牙的鯊魚及海洋爬行動物滄龍和蛇頸龍主宰，至於章魚，由於其身體柔軟，難以被良好保存形成化石，一直很難確切了解當時的章魚體型有多大；也有看法認為，這種軟軟的無脊椎動物不夠強大，不足以和前述頂級掠食者並駕齊驅。

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不過，章魚喙狀顎部由幾丁質構成，夠堅硬，足以碾碎有殼、骨骼堅硬的生物，因此留下關鍵線索。日本北海道大學這份新研究，分析在日本和加拿大溫哥華島出土的15具古代章魚顎部化石，並利用「數位化石探勘」技術在日本辨識出另外12具顎部化石。

研究團隊將化石與現代章魚比較後，推估其體長在7到19公尺之間，最大顎部化石比任何現代章魚還大。這種遠古大章魚物種名為「哈氏納奈莫蛸」（Nanaimoteuthis haggarti），生活在約8600萬到7200萬年前。報告共同作者、北海道大學古生物學家伊庭靖弘（Yasuhiro Iba）說，這些章魚體型巨大，行為也並非停留在原始階段，可代表所謂的真正的「白堊紀大海怪」。

他指出，化石顯示顎部有顯著的磨損痕跡、缺角和邊緣變得圓而鈍，「意味著牠們曾一再碾碎堅硬的獵物，如殼和骨頭等」，其中一具最大的化石，顎部因磨損減少了約10%的長度。研究也分析其近親物種、生活在1億到7200萬年前的「潔氏納奈莫蛸」（Nanaimoteuthis jeletzkyi）喙部化石，其體型較小，體長大約在2.8到7.7公尺之間，但也是活躍的掠食者。

這份研究報告23日在《科學》（Science）期刊發表。伊庭靖弘表示，過去約3億7000萬年的時間，海洋生態系統一直被認為由大型脊椎掠食動物主宰，「我們的研究顯示，巨型無脊椎動物，也就是章魚，在白堊紀的海洋中，同樣扮演頂級掠食者角色」。

由於沒有這種古章魚胃部殘留物，難以確定牠們究竟吃什麼，或者是否與其他同時期海洋頂級掠食者競爭食物。研究推測，這些巨型章魚可能以魚類、螺類或其他有殼動物為食，用靈活的腕足捕捉獵物，再用強大的顎部將之撕裂。

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