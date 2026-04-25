告別美麗的痛苦！南韓多家航空公司擬廢高跟鞋 允空姐穿運動鞋

空姐示意圖。（資料照）

空姐穿高跟鞋的傳統即將走入歷史。為減輕空姐的身體負擔並強化機內工作效率，包括行業龍頭大韓航空（Korean Air）在內的多家南韓航空公司，正陸續修改服裝規定，准許空姐穿著運動鞋或功能性工作鞋執勤。醫學專家對此表示肯定，認為此舉有助於預防空姐常見的肌肉骨骼疾病與足部傷害。

據韓媒報導，大韓航空近期正研議創立57年來最大規模的服裝改制，考慮允許空服員在機艙內穿著運動鞋與功能性工作鞋執勤。大韓航空表示，「目前正進行制服的改良作業，旨在提升空姐執勤時的靈活性，引入功能性工作鞋的計畫也進入內部審查階段。」

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事實上，濟州航空早在去年2月就已全面配發工作運動鞋。可依航空公司（Aero-K）與易斯達航空（Eastar Jet）也已將運動鞋列入空服員的正式工作鞋款，不再强制要求空姐穿著高跟鞋。

研究數據指出，空姐平均每日行走超過1.5萬步，且常需站立長達14小時，長期穿著高跟鞋對健康的危害遠高於一般職場。根據2019年一項針對33名空姐的調查顯示，高達82%的空姐表示曾在工作時感到疼痛，其中足部疼痛（58%）與下背痛（42%）最為普遍。

從醫學角度來看，穿著高跟鞋會使重心過度前傾至脚趾，導致腰椎肌肉過度緊張縮短，進而引發慢性腰痛與肌肉疲勞。航空業界分析，空姐出現腰痛與職業傷病的機率，與值勤時間及資歷成正比，尤其每日站立超過5小時，肌肉痙攣與關節活動受限的風險將大幅增加。

業界預期，隨著這股「平底鞋風潮」，將有效改善空姐常見的骨骼肌肉疾患等職業病。

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