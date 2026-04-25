遺體下落不明！日男涉殺妻棄屍焚化爐 旭山動物園恐延後開園

男子供稱將妻子遺體棄置在旭山動物園的焚化爐。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

日本北海道熱門景點旭山動物園發生棄屍疑雲，一位在該園工作的30多歲男子涉嫌將妻子遺體棄置在動物園焚化爐，目前正接受警方調查。據了解，該名男子僅供稱「將妻子焚燒了數個小時」。

《北海道放送》報導，受調查的男子為旭山動物園員工，其30多歲的妻子自3月底左右失蹤，4月起亦未再前往工作單位。面對警方訊問，該男子供稱「將妻子的遺體遺棄在焚化爐」，並進一步陳述「焚燒了數個小時」。

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警方為確認男子供詞，警方於今（25日）派身穿白色防護衣的鑑識人員，進入旭山動物園內的動物醫院調查，但截至目前為止尚未發現遺體，也無法確認女子的下落。警方目前已扣押旭山動物園內的多輛汽車，持續追查與失蹤女子相關的線索。

此外，據了解，在妻子失蹤前，男子曾對其出言恐嚇。該女子曾透過手機通訊軟體，向他人求助「丈夫對我進行恐嚇，我很害怕」。目前，男子因暗示殺害了自己的妻子，警方正在仔細調查。

由於旭山動物園目前正在進行法醫調查，原定夏季開園（29日黃金週第1天），但有鑑於目前的情況，園方正在考慮延後開園日期。

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