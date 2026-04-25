又要政變？ 西非軍事統治國家馬利傳爆炸聲與槍響

西非內陸國家馬利多處25日傳出爆炸聲與槍響，原因不明。圖為2019年11月26日拍攝的馬利北部城市加奧的鳥瞰圖。（《法新社》檔案照）

目擊者與1名安全部門消息人士告訴《法新社》，軍人執政的西非內陸國家馬利的多個地區25日槍聲四起，其中包括軍政府領導人戈伊塔（Assimi Goita）的故鄉卡蒂（Kati）。

《法新社》說，馬利北部主要城市加奧（Gao）以及馬利中部的塞瓦雷（Sevare），也傳出戰鬥聲。

請繼續往下閱讀...

此外，《路透》引述目擊者的話說，馬利首都巴馬科（Bamako）市郊的主要軍事基地卡蒂附近，25日一早傳出2聲爆炸巨響與持續槍聲，已部署士兵並封鎖道路。

《路透》說，目前並不清楚爆炸原因，也尚無任何好戰團體立即宣稱發動攻擊。

馬利政府與聖戰分子已交戰10餘年，2012年以來一直飽受安全威脅所苦，遭到附屬於911恐攻主謀「基地組織」（Al-Qaeda）以及遜尼派激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State）的聖戰團體、社區犯罪集團，以及分離主義分子的攻擊。

馬利軍方在2020年與2021年2度發動政變奪權，一如鄰國尼日（Niger）與布吉納法索（Burkina Faso），馬利的軍政府也斬斷與前殖民宗主國法國以及多個西方國家的關係，在政治與軍事向俄羅斯靠攏；已被收為國有的俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group），就曾在馬利與政府軍一同對抗聖戰份子。

去年9月以來，隸屬「基地組織」的泛西非地區聖戰組織「支持伊斯蘭和穆斯林團體」（Group for the Support of Islam and Muslims, JNIM）一直襲擊油罐車隊，去年10月危機最嚴重時一度導致巴馬科癱瘓；儘管當地在過去數月情勢平穩，然因燃料得優先供應能源部門，巴馬科今年3月仍短缺柴油。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法