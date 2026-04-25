哭了！美國31隻樹懶因轉運倉儲疏失死亡

美國佛州奧蘭多樹懶世界向國外訂購的31隻樹懶，因轉運倉儲疏失死亡。樹懶示意圖。（歐新社）

令人心痛！美國佛州魚類和野生動物保護委員會（FWC）發布報告，直指奧蘭多「樹懶世界（Sloth World）」展館向國外訂購的31隻樹懶因轉運倉儲疏失死亡。

據《NBC》報導，FWC指出，樹懶世界向蓋亞那購買的21隻樹懶於2024年12月抵達後，由於當時樹懶世界尚未開幕，暫時安置在沒有暖氣的倉庫內，使得21隻樹懶全數死於低溫昏迷。

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樹懶世界向FWC表示，這間倉庫沒有做好接收樹懶的準備，但取消運送已經來不及了。另外，樹懶世界從秘魯訂購的10隻樹懶於2025年2月運抵時，有2隻已經死亡，其餘8隻後續因健康問題在倉庫內喪命。

佛州聯邦眾議員佛斯特（Maxwell Frost）23日指出，他的辦公室正在調查這起悲劇，並於24日宣布樹懶世界已經關閉，館內還存活的14隻樹懶轉移至佛州中部動物園（Central Florida Zoo）安置。不過，園方指出他們接收的是13隻二趾樹懶，尚不清楚為何會有數字上的差異。

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