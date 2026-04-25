川普特使週六赴巴基斯坦重啟談判 伊朗冷回：拒見美方代表

美國白宮宣布將於週六派遣談判代表團前往巴基斯坦，重啟美伊停火對話，不過伊朗官方發表聲明，表示不會與美國代表進行直接談判，一切訴求由巴基斯坦方面轉達。（美聯社）

美國白宮宣布將於週六派遣談判代表團前往巴基斯坦，重啟停火對話；然而，伊朗方面隨即發出聲明，表示目前並無計畫與美方代表進行直接會晤，所有訴求將透過巴基斯坦轉達。

據《路透》報導，白宮證實，總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）預計週六上午出發前往伊斯蘭馬巴德。

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戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）向媒體強調，與伊朗仍有達成「好協議」的機會，前提是必須放棄核武。

川普週五受訪時透露，伊朗正計畫提出一項旨在滿足美方要求的提議，但他尚不清楚具體內容，僅表示「我們正與現掌權者進行交涉」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）則表示，美方近幾日已看到德黑蘭方面有些許進展，並希望本週末的談判能有更多突破。

儘管美方展現積極姿態，但伊朗方面卻態度冷淡。伊朗外交部發言人在社群平台X發表聲明表示，伊朗官員不打算與美國代表見面，所有談判訴求將交由東道主巴基斯坦轉達。

目前白宮尚未就伊朗聲明發表回應。

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