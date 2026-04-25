馬來西亞任命前高院法官掌反貪腐（MACC）新任首長

馬來西亞政府25日任命新任MACC主席。圖為今年2月27日1名抗議人士在馬國行政中心布特拉加亞的MACC總部外抗議，要求被控涉貪的MACC主席阿占巴基下台。（路透檔案照）

值此馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）的肅貪承諾被外界以放大鏡檢視之際，馬國前高等法院法官阿都哈林（Abdul Halim Aman）25日被任命出任「馬來西亞反貪污委員會」（MACC）主席，接替被控濫權與非法持股的現任主席阿占巴基（Azam Baki）。

馬國政府首席秘書山蘇阿兹里（Shamsul Azri Abu Bakar）表示，在安華向國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）遞交MACC新任主席人選名單後，伊布拉欣已批准阿都哈林的任命案，任期自5月13日起生效…「政府相信，憑藉豐富經驗與高度誠信品格，阿都哈林能加強治理、提升人民信心，並強化反貪污議程，以維護國家利益。」

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阿都哈林將接替自2020年以來擔任MACC主席的阿占巴基。阿占巴基在MACC主席任內面臨多項指控，包括不當持有上市公司股份；馬國政府已下令對這些指控展開調查，但尚未公佈任何調查結果。

今年2月，阿占巴基與MACC被多家媒體踢爆行為不當與違反公務員法，引發民憤；但阿占巴基與MACC對所有指控一概否認。

馬國聯邦機構MACC成立於2009年，職司調查與起訴公私營部門的貪腐，有權傳喚個人、搜索與扣押財產，以及逮捕嫌犯。

馬國至今仍試圖擺脫10多年前馬來西亞主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）貪腐醜聞的陰影。這起高官挪用數10億公帑購買奢侈品的重大貪腐案震動馬國政壇，並導致馬國2018年大選選後變天，執政超過60年的「國民陣線」敗選失去執政權。

2022年，痛批「一馬」貪腐的醜聞安華憑藉強力反貪政綱勝選上台，但他卻對日前被控涉貪的阿占巴基輕輕放下，導致安華自家政黨內部不安，以及與執政聯盟其他主要夥伴關係日益緊張。

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