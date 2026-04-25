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    首頁 > 國際

    美國派人赴巴基斯坦談判 伊朗拒見面改由第三方傳話

    2026/04/25 16:47 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普派魏科夫（右）、女婿庫許納（左）擔任特使赴巴基斯坦準備與伊朗第2輪會談。（路透資料照）

    美國總統川普派魏科夫（右）、女婿庫許納（左）擔任特使赴巴基斯坦準備與伊朗第2輪會談。（路透資料照）

    美國派出特使魏科夫（Steve Witkoff）等人前往巴基斯坦與伊朗接觸，伊朗則表明不與美方直接會面。根據《路透》報導，雙方溝通改由第三方傳遞。

    白宮證實，美方談判代表由魏科夫帶隊，同行包括川普女婿庫許納（Jared Kushner），正前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德伊朗接觸；伊朗由外長阿拉奇（Abbas Araqchi）等人出面。不過伊朗官員重申，雙方不會進行面對面會談，相關訊息將透過第三方在不同場域間傳遞，形成間接接觸。

    報導指出，在此安排下，美伊代表分別停留在不同地點，相關訊息與提案由巴基斯坦官，員等第三方在不同會場間傳遞，形成間接對話。這次接觸延續前一輪在伊斯蘭馬巴德進行但未取得進展的談判，當時雙方未能就關鍵議題達成共識，目前仍透過傳話方式持續接觸。

    目前相關軍事衝突已持續數週，並影響荷姆茲海峽通行與能源市場。美伊雙方代表仍留在當地，透過第三方傳遞訊息的接觸作業持續進行，相關細節尚未完全公布。

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