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    首頁 > 國際

    美16歲少女姦殺案44年未破 如今靠「這方法」逮捕4嫌

    2026/04/25 14:37 即時新聞／綜合報導
    美國路易斯安那州16歲少女夏普1982年遭姦殺，警方24日宣布逮捕4名嫌犯。（美聯社）

    美國路易斯安那州16歲少女夏普1982年遭姦殺，警方24日宣布逮捕4名嫌犯。（美聯社）

    美國路易斯安那州16歲少女夏普（Roxanne Sharp），1982年遭姦殺陳屍在聖坦曼尼教區（St. Tammany Parish）的樹林裡，此後多年難以偵破。不過，有關夏普之死的Podcast節目於去年播出後，當局終於收到了各種線索，24日宣布逮捕4名嫌犯。

    據《美聯社》報導，夏普命案由於缺乏證據和願意出面的目擊者，使得破案困難重重，調查人員後來聯繫媒體公司製作Podcast節目《誰殺了羅克珊．夏普》（Who Killed Roxanne Sharp），重新引發民眾的注意。

    路州州警發言人透露，在Podcast播出後他們取得了關鍵線索，還有目擊者、證人站出來與辦案人員聯繫，讓警方得以拼湊出夏普生前的行蹤，以及她遇害後的各種情報。

    警方表示，4名嫌犯為現年64歲的男子泰勒（Perry Wayne Taylor），以及同齡的斯佩爾（Darrell Dean Spell）、庫柏（Carlos Cooper），還有62歲的威廉斯（Billy Williams）。

    警方指出，泰勒和庫柏因另案正在監獄服刑中，斯佩爾、威廉斯則是本週被捕，4男目前面臨加重性侵、二級謀殺等罪嫌，夏普生前和這4人相識，並且經常出入他們所在的街區。

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