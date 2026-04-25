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    首頁 > 國際

    馬克宏稱美中俄領袖強烈反歐 籲歐洲覺醒團結

    2026/04/25 14:48 中央社
    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天將美國總統川普、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及中國國家主席習近平相提並論，稱這3位世界領袖均「強烈反對」歐洲的立場。（歐新社）

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天將美國總統川普、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及中國國家主席習近平相提並論，稱這3位世界領袖均「強烈反對」歐洲的立場。（歐新社）

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天將美國總統川普、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及中國國家主席習近平相提並論，稱這3位世界領袖均「強烈反對」歐洲的立場。

    法新社報導，馬克宏與難以捉摸的川普之間兄弟情誼近幾個月來降溫，白宮毫不掩飾對歐洲拒絕參與伊朗戰事的不滿。

    馬克宏訪問希臘雅典時敦促歐洲挺身而出，運用在世界上的影響力。這是他總統任期中的一貫主張。

    馬克宏與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）討論時以英語表示：「我們不應低估，這是特殊時刻，美國總統、俄羅斯總統和中國國家主席都強烈反對歐洲。」

    「因此，這正是我們警覺的時刻。」

    馬克宏長久以來敦促歐洲加強自身安全，而不是依賴美國。他今天再次要求強化北大西洋公約組織（NATO）的歐洲部分。

    他表示：「現在外界對北約第5條款產生疑慮。」 他是指北約集體防禦原則，即會員國在遭受攻擊時會相互援助。

    川普一再引發外界質疑他遵守北約第5條款的意願，並抨擊北約未能協助美國對伊朗的戰事。

    馬克宏說，這項疑慮「事實上正削弱聯盟的力量」。

    路透社稍早引述一名美國官員說法報導，川普政府正考慮如何懲罰那些未參與伊朗戰事的盟國，西班牙和義大利總理被迫為他們國家在北約的貢獻辯護。

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