美特種兵下注「馬杜羅被抓」發大財被抓到！外媒曝史上首宗

委內瑞拉總統馬杜羅與妻子遭美軍逮捕。（歐新社資料照）

委內瑞拉領導人馬杜羅今年遭美軍逮捕，押送至美國。然而在他被捕前數週，美軍特種部隊士官長范戴克（Gannon Ken Van Dyke）利用自身資訊資源優勢，在預測市場平台Polymarket下注，最後獲利40萬美元（約新台幣1650萬元）。美國司法部昨（24）日指出，范戴克已經被起訴，而外媒指出，這是美國首例因預測市場內線交易而被起訴的案件。

起訴書指出，范戴克自2008年起服役於美國陸軍，最近駐紮於北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）。檢方指出，范戴克曾參與抓捕馬杜羅行動的「規劃與執行」，但未透露更多細節。

請繼續往下閱讀...

根據《路透》報導，38歲的范戴克遭起訴罪名，包括非法使用政府機密資訊牟利、竊取非公開政府資訊、商品詐欺、電信詐欺，以及非法金錢交易。

美國總統川普被問及這起案件時表示並不清楚，但稱這讓他想到因賭博醜聞遭美國職棒大聯盟MLB禁賽的羅斯（Pete Rose）。他說：「這就像羅斯押注自己的球隊一樣。如果他押注對手就不行，但他是押注自己球隊。我會再了解看看。」

《華爾街日報》報導，這是美國首例因預測市場內線交易而被起訴的案件。在這件事發生前，公眾已經開始漸漸注意到相關平台上的內線交易和市場操縱行為，其中，Polymarket更因提供戰爭有關賭注而受到批評。

報導指出，此事對相關預測市場而言具有深遠意義，預示著政府將對這些廣受歡迎的博彩平台進行更嚴格的監管。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法