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    駭人！中國山西前村支書因土地糾紛活埋村民 多名警察竟旁觀

    2026/04/25 13:49 即時新聞／綜合報導
    中國山西省代縣水峪村前村支書，因土地糾紛竟然活埋村民。（圖擷自微博）

    中國山西省代縣水峪村前村支書，因土地糾紛竟然活埋村民。（圖擷自微博）

    太恐怖！中國山西省代縣水峪村前村黨支部書記任姓男子，16日因土地糾紛竟然活埋村民，現場還有多名警察（民警）在旁觀，此事直到24日才流傳開來，當局對此慌忙強調任男已被刑事拘留。

    綜合中媒報導，水峪村居民透露，68歲的任男於2005至2015年間擔任過村支書，事發當天有1名40多歲村民阻止任男強行佔地，任男便駕駛鏟土機將其活埋，水峪村現任村支書證實雙方確實有土地糾紛問題，村委會曾試圖調解但沒有成功。

    從中國網路上瘋傳的影片可以看到，穿著紅色上衣的村民被埋到只剩下頭部、肩膀和右側上半身的一部分露了出來，雖然他事後被救出沒有受傷，但多名警察旁觀的行為讓不少人感到心寒。

    對此，代縣政府人員強調警察當時剛趕到現場，就遇到任男活埋村民的情況，之後已撥打急救電話救人，並於17日依照「尋釁滋事」罪嫌將任男逮捕。

    不過，中國網友對這起離譜事件仍憤怒不已，怒斥警察簡直變成了「觀眾」、「家丁」、「不像是去救人的」；還有網友透露自己家附近的「村官」也是每年能撈很多錢，但都沒人敢舉報。

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