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    芬蘭演出指揮家大手一揮！小提琴家「上億古琴」空中轉3圈落地

    2026/04/25 13:47 即時新聞／綜合報導
    指揮「大手一抬」，她手上價值100萬至300萬歐元（約新台幣3500萬至1億1000萬元）飛出。（取自X）

    指揮「大手一抬」，她手上價值100萬至300萬歐元（約新台幣3500萬至1億1000萬元）飛出。（取自X）

    小提琴家維赫拉（Elina Vähälä）日前在芬蘭西貝流士音樂廳（Sibelius Hall）音樂會上演出時，因指揮「大手一抬」，她手上價值100萬至300萬歐元（約新台幣3500萬至1億1000萬元）、18世紀的義大利小提琴竟直接飛向空中，轉了3圈才落地。相關影片立刻在社群媒體上瘋傳。

    綜合外媒報導，本月16日，芬蘭拉赫蒂（Lahti）西貝流士廳一場演出中，維赫拉正在演奏布魯赫（Max Bruch）小提琴協奏曲終樂章，英國指揮家霍爾斯（Matthew Halls）疑似太過投入，動作較大，一個揮臂碰到了她的琴。

    只見這把義大利名琴在空中轉了3圈，眼見要砸向地板時，在維赫拉伸出的腳上緩了一下，接著接觸地面，發出清脆聲響。小提琴落地後，霍爾斯示意演出暫停，所有演出者都關心的看向維赫拉，現場觀眾也出現一片不安的低語。維赫拉仔細檢查並重新調音後，演出才從終樂章開頭再來一次。

    外媒報導指出，該名琴為1780年製的瓜達尼尼（Giovanni Battista Guadagnini），預估價值在100萬歐元以上，甚至可達300萬歐元。

    維赫拉事後受訪指出，小提琴奇蹟般地完好無損，甚至沒出現裂痕、刮痕。只有一接縫處裂開。她表示，在赫爾辛基製琴師尼米（Jarkko Niemi）修復下，已經完美復原。她也說，這是很正常的修復程序，有時候濕度變化也會出現這種情況。

    維赫拉將此歸功於自己當下的迅速反應，她及時墊腳，緩衝了琴落地的衝擊力，「我們真的很幸運。」

    針對社群媒體上不少網友攻擊指揮霍爾斯。她也幫忙緩頰，表示這是她第一次與該指揮家合作，兩人對音樂的共鳴非常一致，合作過程非常棒。她解釋，當時指揮只是輕輕碰到小提琴，但她剛演奏完最後一個和弦，稍微放鬆了，琴才會脫手在空中轉三圈。

    她最後表示，義大利老琴的守護天使一定在當時顯靈了。她感謝製琴師尼米的修復，也表示希望能盡快再次與霍爾斯合作，這是一段兩人共有的深刻回憶。

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