烏克蘭前線糧食、飲水短缺！戰士「骨瘦如柴」照震驚國民

烏克蘭前線士兵營養不良。（取自Threads@i.petrovna_）

烏克蘭軍方近日爆發重大後勤問題。一組顯示前線戰士因長期缺乏糧食與飲水、導致體型變得「骨瘦如柴」的照片在社群媒體 Threads 上瘋傳，引發國民憤慨。烏克蘭國防部隨即展開調查，並於週五（24日）宣佈撤換負責該區域的高級指揮官。

根據《衛報》報導，這起事件由軍眷西爾丘克（Anastasiia Silchuk）揭發。她在網路上發布了四名前線軍人的照片，畫面中的士兵臉色蠟黃、肋骨根根分明。西爾丘克痛心表示，這些隸屬於第14獨立機械化步兵旅的戰士，在庫皮揚斯克（Kupiansk）附近的奧斯基爾河左岸陣地已堅守八個月。由於補給線遭俄軍切斷，物資極度匱乏，從入伍時80到90公斤，到現在瘦到只剩50公斤。「他們甚至被迫喝雨水、融化積雪來解渴。」

請繼續往下閱讀...

另一位家屬波貝雷茲紐克（Ivanna Poberezhnyuk）也證實，由於長期飢餓，已有戰士在陣地中失去知覺，前線曾長達17天沒有任何食物送達。

針對指控，烏克蘭第14旅承認後勤面臨巨大挑戰。軍方發言人解釋，該地區所有橋樑均被俄軍炸毀，且敵軍目前採取「鎖定物資補給」的策略，比起軍事裝備，俄軍更傾向攔截並擊落運送食物、彈藥與燃料的無人機。

烏克蘭總參謀部強調，目前已更換該區負責伙食供應的指揮官。官方聲明表示：「相關指揮官已關注此情況，並親自接手。雖然物流極其困難，但正努力解決物資與人員輪換問題。這樣的情況不應發生，但前線戰況確實非常嚴峻。」

在事件曝光並引發公眾輿論後，情況已出現轉機。西爾丘克一篇新的貼文表示，新任指揮官已聯繫家屬，且丈夫已領到食物。她說：「我丈夫傳訊息說，他剛剛吃下的食物比過去八個月加起來還要多。」但她同時也憂心指出，由於長期飢餓，士兵們的胃部已經萎縮，心理上也存在對斷糧的恐懼，強烈呼籲軍方應立即安排人員輪換，並讓這批戰士接受後續的醫療與心理治療。

烏克蘭軍方表示，若氣候與戰況條件允許，將會針對該陣地的士兵進行全面撤離與安置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法