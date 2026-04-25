白宮接班討論轉向？魯比歐納入考量 民調3％升至35％

美國國務務卿魯比歐。（法新社）

白宮對2028年接班人選的討論出現變化。國務卿魯比歐被納入考量。根據美國政治新聞網站媒體《Politico》23日報導，其支持度一年內由3%升至35%，目前川普尚未表態。

多名政府高層與親信分別提到魯比歐在處理國際衝突與避開政治風險方面的表現，並將其納入2028年人選討論。報導提到，魯比歐從2016年競選時的黨內對手轉向擁護川普主義，近期在白宮西廂與川普MAGA（讓美國再次偉大）支持者之間累積支持。

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魯比歐目前身兼國務卿與國家安全顧問，這使其在決策核心具備高接觸頻率。報導提到，保守派政治行動會議（CPAC）內部民調顯示，魯比歐支持度由去年的3%升至35%；與此同時，副總統范斯支持度為53%，低於去年的61%。另一項YouGov調查也呈現其支持度出現變化。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）指出，魯比歐身兼二職有助於執行總統外交政策。川普顧問布魯塞維茲（Alex Bruesewitz）表示，魯比歐在2016年競選後選擇成為MAGA陣營盟友，其轉向被部分支持者視為正面因素。

魯比歐支持度出現變化，但范斯仍具備優勢。范斯目前在各項民調中位居首位，並擁有川普長子小川普（Donald Trump Jr.）與馬斯克（Elon Musk）等資源支持。魯比歐此前曾表示，不會在初選中挑戰范斯。

目前川普尚未公開指定接班人。知情人士指出，川普通常要到11月期中選舉結束後，才會對人選做出判斷。魯比歐是否參與2028年初選，目前尚未明確。

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