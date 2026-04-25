白宮：川普特使和女婿將訪巴基斯坦　和伊朗舉行會談

白宮發言人李威特今天表示，美國總統川普的特使魏科夫和其女婿庫許納明天將前往巴基斯坦，和伊朗舉行新一輪會談；伊朗方面希望進行面對面會談，華府則期待會談能取得進展。

伊朗國營媒體稍早證實，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天將前往巴基斯坦。自美國和以色列聯手攻擊伊朗以來，巴基斯坦近期一直在美、伊之間斡旋，以終結當前中東衝突。

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李威特（Karoline Leavitt）今天下午在白宮接受媒體聯訪表示，美國總統川普（Donald Trump）已決定派遣魏科夫（Steve Witkoff）、庫許納（Jared Kushner）前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，傾聽伊朗方面的訴求。

她指出，伊朗方面希望進行對話，且希望是面對面會談。川普始終願意給外交手段一個機會，因此魏科夫、庫許納明天將前往巴基斯坦。

李威特表示，「我們希望會談能取得進展」。與此同時，川普和美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）將在美國國內等候最新進展。

她還說，范斯目前處於待命狀態，若有需要，他願意親自前往巴基斯坦。

另外，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今早在五角大廈記者會上表示，伊朗目前仍有時間做出「明智選擇」，他們所需做的就是以具實質意義且可驗證的方式放棄核武，否則伊朗經濟將在美軍封鎖伊朗港口的壓力下，走向崩潰。

他說，隨著美軍封鎖行動持續，時間並不站在伊朗那一邊。

范斯本月稍早曾率團赴巴基斯坦與伊朗進行談判，但雙方未能達成共識。據外電當時報導，美方代表團成員包括魏科夫、庫許納。（編輯：徐睿承）1150425

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