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    首頁 > 國際

    美期中選舉共和黨選情不妙 民調：油價飆漲民眾怨川普

    2026/04/24 23:07 中央社
    路透與益普索（Reuters/Ipsos）最新民調結果顯示，多數美國民眾將油價飆漲歸咎於美國總統川普，恐使得所屬共和黨在11月國會期中選舉的選情承受壓力。（美聯社）

    路透與益普索（Reuters/Ipsos）最新民調結果顯示，多數美國民眾將油價飆漲歸咎於美國總統川普，恐使得所屬共和黨在11月國會期中選舉的選情承受壓力。（美聯社）

    路透與益普索（Reuters/Ipsos）最新民調結果顯示，多數美國民眾將油價飆漲歸咎於美國總統川普，恐使得所屬共和黨在11月國會期中選舉的選情承受壓力。

    路透報導，這項在本週初完成的民調結果顯示，約77%的登記選民認為，川普應該對近期油價上漲負起相當程度的責任。川普決定美國與以色列聯合對伊朗發動攻擊，造成國際油價飆漲。

    這種觀點在不同政治立場的選民中均獲得廣泛共鳴，包括55%的共和黨選民、82%的無黨派選民以及95%的民主黨選民，都認為川普應該為燃料成本攀升負責。

    民調指出，約58%的選民表示，他們不太可能在11月3日的期中選舉，支持那些擁護川普對伊朗戰爭政策的候選人。這些選民中包括了5分之1的共和黨選民與3分之2的無黨派選民。

    民調顯示，約77%的美國人認為燃料價格為重大隱憂。受訪者預期明年油價上漲的可能性是下跌的2倍。

    川普在競選時承諾解決前任民主黨總統拜登（Joe Biden）的通膨問題，而贏得2024年總統大選。

    儘管川普4月16日在拉斯維加斯的演說中多次聲稱美國經濟正在「蓬勃發展」，且白宮網站也向訪客宣示「歡迎來到黃金時代」，但一般民眾的感受顯然有落差。

    民調顯示，高達70%的受訪者不同意經濟正在「蓬勃發展」的說法；約82%的人表示通貨膨脹是一大擔憂。

    此外，民調顯示共和黨在經濟議題上的傳統優勢正大幅萎縮。這項在4月15日至20日進行的調查顯示，38%的選民偏好共和黨的經濟議題，37%則認為民主黨較佳。

    這僅存的1個百分點優勢，與川普2025年1月就職之初領先的14個百分點相比，落差極大。

    這項民調總共訪問全美4557位成年人，其中包含3577名登記選民，誤差範圍為正負2個百分點。

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