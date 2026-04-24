中方干預? 塞內加爾公告台灣獎學金不到一天撤銷

圖為塞內加爾首都達卡的伊瑪目戴安，在「丈夫學校」教導男性如何協助女性，並注重女性生殖健康。（美聯社）

塞內加爾首都達卡市政府公告開放申請台北市提供的獎學金，隔天卻稱公告「無效」，還特意提及與中國的邦交。當地一名記者說，教育交流本身沒有問題，但外交關係複雜難料。

Senego、Senenews、「每日新聞」（Le Quotidien）等多家塞內加爾媒體報導，達卡（Dakar）市政府本月21日公告台北市提供鼓勵學習中文的獎學金。根據社群媒體流傳的公告，「為加強雙邊及國際交流」，台北市提供獎學金給達卡市民，以鼓勵學習中文和台灣文化，獲獎者將得到每月新台幣2萬5000元津貼，為期12個月，自今年9月至2027年8月。

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然而，達卡市政府不到24小時即態度驟變，於22日改稱此事為行政「疏失」，因此前述公告「無效」；市府特意提到，依據官方立場，塞內加爾未與台灣維持外交關係，僅與中華人民共和國建立外交關係。

達卡是台北市的姊妹市之一。目前不清楚達卡市政府是自行改變決定，抑或遭受中方干預。

一名選擇匿名的塞內加爾媒體人接受中央社記者電話訪問時說，達卡市政府以行政疏失這種「非常模糊」的解釋帶過，後續未再說明，塞內加爾政府和中國大使館也沒有反應，這件事被視為意外個案，未引發太多討論就迅速平息。

但他說，發生這類事件，「身為記者，大家都知道達卡市政府承受撤銷決定的壓力」。

這名記者說，獎學金消息公告後，由於開放申請期限只有2、3天，有些學生立即著手準備文件，不料隔天市府就宣布撤銷，令他們非常失望、訝異。

這名記者還表示，「我是第一次看到這種狀況」，普通教育交流「我個人覺得沒什麼問題，但外交關係非常複雜，很難預料」。

「每日新聞」報導也指出：「一個看似學術交流的契機，演變成地緣政治泥淖。」

塞內加爾2005年與台灣斷交，轉與中華人民共和國建交。報導提到，塞內加爾仍需要與中國的戰略夥伴關係，尤其達卡青年奧林匹克運動會（JOJ）將於10月舉行，達卡市在留學夢和現實政治之間，選擇維護與中國的關係。

法國智庫「亞洲中心」（Asia Centre）研究員高敬文（Jean-Pierre Cabestan）告訴中央社記者，中國竭盡所能利用自身優勢，對於關係良好的發展中國家，中國提出的要求還比向已開發國家提出的要求更多。

他認為，教育仍是台灣與非洲的潛在合作領域之一，但或許應低調務實行事，以在當地維持存在感和影響力。

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