搭便車時代結束了！ 赫格塞斯再批歐、亞不助打通荷姆茲

美國戰爭部長赫格塞斯24日舉行記者會。（法新社）

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯24日批評歐洲和亞洲國家，比美國更依賴來自波斯灣的油氣，卻在伊朗戰爭中，靠美軍重新打開荷姆茲海峽，他說，「搭便車的時代結束了」。

《彭博》、《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，赫格塞斯24日召開記者會說明對伊朗戰爭最新戰況。他表示，「數十年來歐洲和亞洲受益於我國的保護，但是這種搭便車的時代已經結束了」，「美國和自由世界應擁有有能力、忠誠的盟友」。

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伊朗封鎖荷姆茲海峽，報復美國和以色列的攻擊，打斷這條全球原油運輸關鍵航道。美國總統川普對北大西洋公約組織（NATO）盟邦，不願派軍艦協助打開該海峽航運，多次表達不滿。

赫格塞斯表示，美國在荷姆茲海峽的封鎖力道「每天都在增強」，並強調歐洲和亞洲比美國更依賴來自波斯灣的石油和天然氣。他也批評歐洲盟邦，在伊朗戰爭上不給予足夠的協助，「我們並不依靠歐洲，但是他們遠比我們更需要荷姆茲海峽」，呼籲歐洲或許該少說點話、少開點華麗的會議，「上船」採取實際行動，「這場仗對他們比對我們更切身相關」。

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