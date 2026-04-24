美3艘航空母艦集結中東 逾20年最大規模部署

美國中央司令部宣布，航空母艦「布希號」部署中東。（擷取自「U.S. Central Command」官方X）

負責協調美軍中東戰力的中央司令部（CENTCOM）宣布，第3艘航空母艦「布希號」抵達中東，這也是2003年伊拉克戰爭以來，美軍在中東地區的最大規模航艦集結。

中央司令部在社群媒體發文，「尼米茲級航艦布希號23日航行在印度洋的中央司令部責任區域」。2009年服役的布希號是美國第10艘及最後一艘尼米茲級航艦，擁有超過80架艦載戰鬥機，可容納超過5500名海、空隊員。加上當前部署的「福特號」與「林肯號」，3艘航艦規模僅次於2003年伊拉克戰爆發時，5艘航艦參與對伊拉克震撼攻擊的部署規模。

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退役美國海軍上校舒斯特向CNN表示，布希號的到來本身已是訊號，所傳達的政治意象重要性等同，甚至可能大於軍事行動。

澳洲「葛瑞菲斯亞洲研究所」研究員雷頓指出，布希號能夠執行打擊小型快速攻擊艇、佈雷船和其他非對稱武器的潛在計畫目標，但為此出動航艦上的戰鬥機不具效益。相較之下，已在區域內執行任務的A-10攻擊機是更適當的選擇。

舒斯特則認為，儘管F-35戰鬥機並非用來壓制伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）非對稱武器的最佳選擇，擁有2艘能夠搭載F-35的航艦，仍能在伊朗頑強抵抗下大幅增加火力。

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