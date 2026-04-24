為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美3艘航空母艦集結中東 逾20年最大規模部署

    2026/04/24 21:42 編譯林家宇／綜合報導
    美國中央司令部宣布，航空母艦「布希號」部署中東。（擷取自「U.S. Central Command」官方X）

    美國中央司令部宣布，航空母艦「布希號」部署中東。（擷取自「U.S. Central Command」官方X）

    負責協調美軍中東戰力的中央司令部（CENTCOM）宣布，第3艘航空母艦「布希號」抵達中東，這也是2003年伊拉克戰爭以來，美軍在中東地區的最大規模航艦集結。

    中央司令部在社群媒體發文，「尼米茲級航艦布希號23日航行在印度洋的中央司令部責任區域」。2009年服役的布希號是美國第10艘及最後一艘尼米茲級航艦，擁有超過80架艦載戰鬥機，可容納超過5500名海、空隊員。加上當前部署的「福特號」與「林肯號」，3艘航艦規模僅次於2003年伊拉克戰爆發時，5艘航艦參與對伊拉克震撼攻擊的部署規模。

    退役美國海軍上校舒斯特向CNN表示，布希號的到來本身已是訊號，所傳達的政治意象重要性等同，甚至可能大於軍事行動。

    澳洲「葛瑞菲斯亞洲研究所」研究員雷頓指出，布希號能夠執行打擊小型快速攻擊艇、佈雷船和其他非對稱武器的潛在計畫目標，但為此出動航艦上的戰鬥機不具效益。相較之下，已在區域內執行任務的A-10攻擊機是更適當的選擇。

    舒斯特則認為，儘管F-35戰鬥機並非用來壓制伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）非對稱武器的最佳選擇，擁有2艘能夠搭載F-35的航艦，仍能在伊朗頑強抵抗下大幅增加火力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播