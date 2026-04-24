伊朗側翼攻擊美國軍事基地 華府懸賞3億捉拿伊拉克民兵首腦

伊拉克武裝團體「薩義德烈士營」（KSS）領袖薩拉吉（Hashim Finyan Rahim al-Saraji，左）。（法新社檔案照）

美國和以色列對伊朗戰爭中，伊朗支持的伊拉克民兵團體時傳配合伊朗攻擊波斯灣國家。為此，美國國務院已提出1000萬美元（約3.1億台幣）懸賞金，捉拿伊拉克武裝團體「薩義德烈士營」（Kataeb Sayyid al-Shuhada, KSS）領袖薩拉吉（Hashim Finyan Rahim al-Saraji）。

《法新社》24日報導，美國官員23日發文表示，正懸賞徵求有關薩拉吉下落的消息，提供相關訊息者，可被安置他處和懸賞金。薩義德烈士營被華府列為恐怖組織，國務院表示，該組織「殺害伊拉克平民，並且攻擊美國在伊拉克外交設施，以及美國駐伊拉克、敘利亞軍事基地和人員」。

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薩拉吉又被稱為「瓦來」（Abu Alaa al-Walai），在伊拉克國會多數、親伊朗的什葉派聯盟「協調架構」（Coordination Framework）中占有一席。

伊拉克歷經數十年戰爭，近幾年才稍微恢復穩定，但是伊朗戰爭爆發後，又被捲入這場中東戰火。伊朗支持的伊拉克民兵團體，過去就曾攻擊美國駐伊拉克首都巴格達大使館，以及美國設於巴格達機場的外交與後勤設施，和外國企業經營的油田。

本月稍早，美國針對涉嫌綁架美國記者基特森（Shelly Kittleson）的另一個伊拉克民兵組織「真主黨旅」（Kataeb Hezbollah）一名領袖，祭出類似懸賞。華府也已加強施壓巴格達，要求打擊親德黑蘭組織，措施包括暫停現金運送、凍結伊拉克安全計畫資金。

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