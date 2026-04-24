美航空母艦進駐中東+1！布希號也到了 3航艦進擊20多年來最多

美國布希號航艦已航抵中東進責任轄區。（擷取自X平台@CENTCOM）

美國軍方表示，第3艘航空母艦已經抵達中東。分析家指出，這是美軍20多年來在中東部署最多的航艦數量。

與此同時，美國總統川普拒絕為結束伊朗戰爭提供明確的時間表，他在白宮告訴記者：「別催我。」

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根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，負責協調中東地區美軍行動的美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體發文宣布，第3艘航空母艦尼米茲級（Nimitz-class）「布希號」（USS George H.W. Bush）已進入其責任轄區。

2009年服役的「布希號」是美國海軍10艘尼米茲級航艦中最年輕的一艘。艦長近1000英尺，排水量逾10萬噸，可搭載超過80架艦載機，由兩座核反應爐驅動，艦上官兵及飛行員超過5500人。

針對「布希號」的後續行動，一名國防官員今天告訴CNN，軍方「基於保護軍職人員及行動安全，不討論兵力配置、船艦移動或確切位置」。但分析家指出，「布希號」抵達，即便未發一砲也傳達了強烈訊號。

美國海軍退役上校舒斯特（Carl Schuster）指出：「隨著和平談判接近，光是第3艘航艦可能參戰的潛在威脅，就增加了（伊朗）政權面臨的壓力。」

他指出，這傳達出若和談進展不如川普所願，川普可能會施加更多壓力，「政治象徵意義與軍事行動同等重要，甚至更甚之」。

多名消息人士本週向CNN透露，目前的停火協議若破裂，美軍已擬定針對荷莫茲海峽內伊朗目標的新一波打擊計畫，潛在攻擊對象包括小型快速攻擊艇、布雷艦及其他曾協助德黑蘭當局封鎖關鍵水道的非對稱作戰資產。

根據戰略暨國際研究中心（CSIS）資料，美軍在中東地區部署3艘航艦是2003年以來首見。

根據美國海軍歷史與遺產司令部（Naval History and Heritage Command），2003年伊拉克戰爭初期，共有5艘美軍航艦參與「震撼與威懾」（shock-and-awe）行動。

一名美國官員今天向CNN表示，華府目前在中東部署19艘軍艦，印度洋則有7艘。該名單未納入「布希號」及其打擊群的驅逐艦。

CNN報導表示，若「布希號」是作為增援而非接替，這將代表美軍對伊朗衝突投入了極不尋常的航艦兵力。

根據艦隊追蹤網站，美國海軍目前11艘航艦中，僅有4至5艘可執行作戰任務。

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