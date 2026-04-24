川普政府重拳打擊詐騙園區 起訴2中國人、制裁柬埔寨富豪議員符國安

柬埔寨國會議員符國安（右）。（美聯社檔案照）

美國政府23日宣布針對東南亞跨國詐騙網的一系列行動，制裁一名涉及詐騙網的柬埔寨參議員及多名相關人士，另起訴兩名被控管理緬甸詐騙園區的中國公民。這波行動並凍結涉嫌用於洗錢的逾7億美元加密貨幣。

《路透》、《美聯社》報導，由美國司法部、聯邦調查局（FBI）及特勤局等多機構聯合組成的「打擊詐騙中心專案小組」，以及美國財政部23日宣布這一連串行動。這波打擊目標中，最顯要的人物為柬埔寨富豪參議員、前總理洪森盟友符國安（Kok An）。

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美國財政部指符國安利用政治人脈，庇護詐騙中心和這些據點者經營者，透過戀愛、交友手法，以及高額回報利誘，詐騙美國民眾投資加密貨幣，涉案金額高達數百萬美元，將他和其他28名個人和實體列入制裁名單。符國安名下擁有多家公司，包括用來開設詐騙園區的「皇冠度假村」（Crown Resorts）。

專案小組也宣布起訴兩名中國公民黃興山（Huang Xing Shan，譯音）、蔣文杰（Jiang Wen Jie，譯音），指其為緬甸一詐騙園區經理，進行加密貨幣投資詐騙，和串謀電信詐騙。這兩人曾試圖在柬埔寨設立據點，今年初從泰國返回緬甸時，因移民相關罪名在泰國被捕。

司法部還宣布查封一個擁有6000多名追隨者的社群媒體「Telegram」頻道，這也是司法部首次針對該平台涉及詐騙頻道採取行動。另外關閉503個投資詐騙網站。司法部指出，這波行動追查到、並凍結涉嫌用於詐騙贓款洗錢的逾7億美元加密貨幣。

財政部長貝森特表示，打擊詐騙是川普政府一大優先事項，財政部將持續鎖定騙取美國人金錢的詐騙集團，「不論他們在那運作，或者人脈關係有多好」。柬埔寨參議院發言人表示，符國安為該國經由選舉選出的參議員，「身為參議員享有國會豁免權」。

泰國、柬埔寨邊境被查封的一處詐騙園區。（路透檔案照）

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