向菲美肩並肩軍演示威？ 共軍在呂宋島以東實彈射擊

中國解放軍南部戰區今天通報，近期組織107編隊在菲律賓呂宋島以東海域演訓，期間進行實彈射擊。（擷取自影片）

菲律賓、美國20日啟動年度「肩並肩」大規模聯合軍事演習，日本、澳洲等多個盟國派軍參與。中共解放軍南部戰區今天通報，近期組織107編隊在菲律賓呂宋島以東海域展開演訓，期間進行實彈射擊，宣稱這是「針對當前地區局勢採取的必要行動」。

共軍南部戰區微信公眾號24日晚上6時發布中英文通稿稱，近期，南部戰區組織107編隊在菲律賓呂宋島以東海域展開演訓活動，重點進行實彈射擊、海空協同、快速機動、航行補給等演練，檢驗一體化聯合作戰能力。

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共軍南部戰區宣稱，這是「針對當前地區局勢採取的必要行動」，符合相關國際法和國際實踐。戰區部隊將根據安全形勢需要，常態組織有關軍事行動，維護國家主權安全和地區和平穩定。

南部戰區還發布一段25秒鐘的影片，顯示107編隊至少有4艘軍艦，其中3艘為飛彈驅逐艦，近距離亮相的是055型遵義號（舷號107）、052D型合肥號（舷號174）；另有1艘903A型補給艦。

影片顯示，共軍南部戰區107編隊演訓無人機升空、發射火箭砲並實施防空快砲與艦砲實彈射擊。

今年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演20日展開，共有菲律賓、美國、日本、澳洲、加拿大、法國及紐西蘭等7國參與，規模逾1萬7000人，預定5月第1週結束。

其中，日本首度大規模派出逾千兵力，出動兩艘軍艦等多型裝備，並計畫在軍演中使用88式陸基反艦飛彈進行實彈射擊，引發中國不滿。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部20日舉行例行記者會，有記者提問，日本自衛隊也參與美菲今年年度聯合軍事演習，「此次演習正值中菲關係、中日關係緊張之際。請問中方對美菲此次軍事演習持何立場？」

中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，國與國之間展開軍事安全合作，不應該損害地區國家間的相互理解與信任，不應該破壞地區的和平穩定，不應該針對第三方或損害第三方的利益，「我們想提醒有關國家，一味在安全上相互綑綁，只會引火燒身，反噬自身」。

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