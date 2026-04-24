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    首頁 > 國際

    對北約秋後算帳 傳美擬重新評估「福克蘭群島」主權歸屬

    2026/04/24 19:12 編譯管淑平／綜合報導
    伊朗戰爭加劇美國與北大西洋公約組織（NATO）的緊張關係。（路透檔案照）

    伊朗戰爭加劇美國與北大西洋公約組織（NATO）的緊張關係。（路透檔案照）

    美國、以色列聯合對伊朗的戰爭，加劇美國與北大西洋公約組織（NATO）的緊張關係。《路透》24日獨家披露，一份五角大廈內部郵件勾勒出，美國「懲罰」北約盟邦不挺對伊朗戰爭的幾個選項，包括暫停西班牙的會員資格，以及重新評估美國對英國主張擁有福克蘭群島主權的外交立場等。

    路透引述一名美國官員說法，五角大廈一份備忘錄表達對一些盟邦，在給予美國對伊朗戰爭所需准入、駐紮和飛越權（ABO）上，拒絕或者猶豫不決的不滿，並詳細列出這些政策選項。電郵中說，ABO「是北約最低基本要求」。五角大廈高層正在檢視這些選項，前述官員說，這些選項意在對北約盟國發出強烈訊號，「削弱歐洲方面理所當然的心態」。

    其中一個選項是暫停「棘手」國家擔任北約重要或具聲望職位。電郵指出，暫停西班牙的北約成員資格，具有重大象徵意義。該名官員未透露會以什麼方式暫停其成員資格。

    另一個列入考慮的選項，是重新評估美國對長期以來歐洲「帝國屬地」（imperial possessions）的外交支持，例如阿根廷附近的福克蘭群島（Falkland Islands）。英國和阿根廷1982年為了福克蘭群島主權爭議爆發戰爭，阿根廷戰敗，英國取得該群島控制權。

    至於川普曾多次揚言考慮退出北約，這名官員表示，該電郵並未建議採取這種方式，也未提議關閉美國駐歐洲基地。

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