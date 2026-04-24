偷吃下場分性別？美式足球總教練球隊力挺 資深體育女記者黯然請辭

遭媒體2度公布外遇照的NFL新英格蘭愛國者隊總教練維拉貝爾，23日在NFL選秀大會即將展開前夕召開記者會。（美聯社）

儘管2度遭美國小報《紐約郵報》（New York Post ）踢爆與已婚女記者搞外遇，職業美式足球（NFL）「新英格蘭愛國者隊」（New England Patriots）總教練維拉貝爾（Mike Vrabel）仍獲球隊力挺。

《紐約郵報》本月7日釋出1組照片，顯示50歲的維拉貝爾與時任《紐約時報》（New York Times）旗下新聞網站「運動員」（The Athletic）女記者黛安娜．羅西尼（Dianna Russini）今年3月底同遊亞利桑那州的1家高檔度假村，皆已婚的2人在度假村泳池畔牽手、擁抱，消磨時光。

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23日，就在NFL選秀大會開始前數小時，《紐約郵報》又就「維羅外遇」發出1篇報導，還有這2人2020年3月出現在紐約市1家酒吧的照片。報導中指出，維、羅2人當時坐得很近，「一度似乎在接吻」。

面對媒體又炒外遇緋聞，原定要在23日選秀首輪結束後發言的維拉貝爾，提前於選秀輪前夕召開記者會，強調此為私事，以及解釋接受心理諮商的必要性。維拉貝爾說，他會為此前「不符合個人自訂標準」以及「令家人、球隊、組織與球迷困擾」的行為負責。

「新英格蘭愛國者隊」也支持維拉貝爾決定尋求心理諮商。該球隊在聲明中說，完全支持維拉貝爾以家庭與個人健康為優先的決定，以及尊重維拉貝爾採取行動以落實為家人、球隊與球迷讓自己變得更好的承諾；維拉貝爾25日不會現身選秀大會現場。今年的NFL選秀時間為4月23日到25日。

NFL總裁古戴爾（Roger Goodell）23日在被運動頻道ESPN詢及此事時表示，這是私事，不在NFL的個人操守政策範疇。

相較之下，外遇緋聞中的女方、43歲的新聞網站「運動員」記者羅西尼，已於上週請辭。羅西尼否認與維拉貝爾搞外遇，指稱《紐約郵報》刊出的照片「是完全無過失的互動」，並稱除此之外的其他任何暗示都「荒唐可笑」。

「運動員」母公司《紐約時報》在本月初維羅緋聞首度被踢爆後，就對2人的關係展開內部調查、審查羅西尼過去的報導，以及暫時將之撤離第一線採訪。羅西尼在第二組曖昧照拍攝時間為2020年3月，她當時任職於ESPN。ESPN拒絕對此置評。

被爆疑似與球隊總教練搞外遇的美國資深體育記者黛安娜．羅西尼。（美聯社檔案照）

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