高市早苗定5月訪越將提新版FOIP 強化供應鏈抗中經濟施壓

日本首相高市早苗。（資料照，路透）

日本首相高市早苗預定5月黃金週長假訪問越南和澳洲，在訪越期間將透過外交演說，提出新版的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）構想。FOIP新構想將以強化重要物資的供應鏈作為主軸，強調應對中國經濟性威壓行為的立場。高市也將透過新構想的提出，再次呼籲印太國家團結，以維持區域秩序。

FOIP構想是由前首相安倍晉三於2016年提出，今年屆滿10年，高市為安倍路線繼承者，除了延續安倍的主張，也將反映當前國際局勢進行內容更新。

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日本經濟新聞報導，FOIP構想自10年前提出，作為對抗中國「一帶一路」巨大經濟圈構想，強調「法治」等國際秩序與區域連結性。FOIP構想在安倍政權與岸田文雄政權下，也曾隨國際情勢更新內容，但此次將作為全新的外交方針推出。

主要背景包括，中國透過重要物資出口管制對他國施壓的問題愈發嚴重。而疫情擴散、俄羅斯入侵烏克蘭，以及中東危機，也凸顯供應鏈中斷的風險。

高市預定提出新版的FOIP構想，包括強化經濟安全保障、創造官民一體的經濟成長機會，以及積極運用「政府安全保障能力強化支援」（OSA）及「政府開發援助」（ODA），加強印太各國在安全保障面的合作，目的是要讓「印太地區更加強大且富裕」。

高市上任首相半年，除出席國際會議外的海外訪問，這次是繼今年3月訪美後的第2次。報導指出，選擇越南的原因，在於其為東南亞經濟快速成長國，同時也是稀土資源蘊藏國。

高市選在越南提出新版的FOIP構想，主要也是計畫在日本主導下，擴大並強化印太地區在能源與重要物資供應鏈的合作框架。

事實上，在本月15日，高市即提出對東南亞國家在原油及石油相關產品採購上，提供100億美元的金融支援。

除了在黃金週訪問越南與澳洲之外，日本也將於5月下旬，邀請菲律賓總統小馬可仕以國賓身分訪日。越南、澳洲與菲律賓均為日本在安全保障與經濟安全領域的重要合作夥伴，日本將透過FOIP深化合作，確保能源與關鍵資源的穩定供應。

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