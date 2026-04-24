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    首頁 > 國際

    抹除史達林恐怖統治記憶？受難者紀念地遭拆 引東歐國家抗議

    2026/04/24 17:16 編譯林家宇／綜合報導
    史達林大清洗受害者紀念地遭拆除，引發東歐國家抗議。示意圖。（路透）

    史達林大清洗受害者紀念地遭拆除，引發東歐國家抗議。示意圖。（路透）

    「路透」報導，俄羅斯西伯利亞地區用於悼念蘇聯史達林時期處決受害者的紀念地，一夜之間遭到拆除，遭批評意在抹去史達林血腥統治的歷史記憶，使得冷戰時期深受蘇聯影響的波蘭、拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞發布聲明表達抗議。

    設立在西伯利亞西部托木斯克，用於悼念史達林祕密警察受害者的紀念地，19日一早不見蹤影。該地疑似建立於內務人民委員部（NKVD）執行槍決的亂葬崗。根據官方保守估算，1937至1938年的「大清洗」（Great Terror）時期有近70萬人遭到處決。

    對此，波蘭、拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞向俄國外交部發出聲明，寫道「我們對這項粗暴行徑表達強烈抗議，並要求恢復在托木斯克的紀念地」、「保存對受害者的記憶有其必要性，藉此避免重蹈過去的罪行。」

    莫斯科一向對波蘭與波羅的海3國拆除蘇聯軍隊紀念物的行為感到不滿，認為蘇聯紅軍在二戰時期做出巨大犧牲才將東歐從納粹德國手中解放。波蘭與波羅的海3國則視紅軍為佔領者，而非解放者。

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