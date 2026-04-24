不滿涉及對台軍售 中國制裁7家歐盟實體列出口管制管控名單

中國商務部24日將7家歐盟實體列入出口管制管控名單。圖為2025年6月4日拍攝的中國商務部大樓外觀。（路透檔案照）

中國商務部24日以涉及對台灣軍售，即日起將7家歐盟實體列入出口管制管控名單；列入名單的業者被禁止從中國進口或取得原產於中國的軍民兩用商品。

根據中媒，中國商務部以為維護國安與利益、履行防止擴散等國際義務，以及根據中國法律為由，決定將比利時的「赫斯塔爾公司」（FN Herstal, Fabrique Nationale de Herstal）等7家歐盟實體，列入出口管制管控名單。

請繼續往下閱讀...

中國出口商被禁止對這7家被列入黑名單的實體出口軍民兩用產品，以及境外組織與個人被禁止將原產於中國的軍民兩用商品轉移或提供給上述7家實體；正在進行中的相關商務活動應立即停止，若有特殊情況必須出口，得向商務部提出申請。

此禁令自商務部公告起正式實施。

根據中國商務部，被列入出口管制管控名單的7家歐盟實體如下：

1. 比利時，赫斯塔爾公司（FN Herstal, Fabrique Nationale de Herstal）

2. 捷克，歐姆尼波爾公司（OMNIPOL a.s.）

3. 德國，亨索爾特公司（HENSOLDT AG）

4. 捷克，聖劍軍械公司（EXCALIBUR ARMY spol.s.r.o）

5. SpaceKnow捷克分公司（SPACEKNOW INC., odstepny zavod s.r.o）

6. 捷克航空研究與試驗研究所（VZLU AEROSPACE a.s.）

7. 比利時，N Browning集團（FN Browning）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法