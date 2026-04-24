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    首頁 > 國際

    懲罰不挺伊戰盟國 美國擬暫停西班牙北約資格

    2026/04/24 17:30 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國官員吐露，五角大廈1封內部郵件，列出將懲罰未能支持美國在伊朗戰爭中行動的北約盟國方案。圖為美國總統川普。（歐新社）

    美國官員吐露，五角大廈1封內部郵件，列出將懲罰未能支持美國在伊朗戰爭中行動的北約盟國方案。圖為美國總統川普。（歐新社）

    1位美國官員告訴《路透》，五角大廈1封內部郵件列出未能支持美國在伊朗戰爭中行動的北約盟國懲罰方案，包括暫停西班牙的北約成員資格，以及重新審視美國對英國福克蘭群島（Falkland Islands）主權的立場。

    根據《路透》報導，美國認為北約應配合其行動。該官員表示，方案內容表達美國對一些盟國不願或拒絕給予美國在伊朗戰爭中所需的准入、基地使用權和飛越權（ABO）的不滿。

    該官員聲稱，電子郵件概述的方案旨在向北約盟國發送強烈訊號，目標是減少歐洲不配合美國行動的「特權心態」（sense of entitlement）。電子郵件指出，暫停西班牙的北約資格對美國軍事行動影響有限，但象徵意義重大。

    美國在西班牙擁有2個重要軍事基地，分別是羅塔（Rota）海軍基地與摩倫（Moron）空軍基地。但西班牙政府稱，不會允許使用其基地或空域攻擊伊朗。

    該官員未透露美國將如何暫停西班牙的北約資格，也無法立即確認北約是否已有現行機制可執行此類操作。

    電子郵件也提到另一個選項，即重新評估美國對長期存在的歐洲「帝國領地」（imperial possessions）的外交支持，例如位於阿根廷附近的福克蘭群島。

    美國國務院網站稱，這些島嶼由英國管轄，但阿根廷仍聲稱擁有主權。英國和阿根廷1982年為此爆發戰爭，在阿根廷投降之前約有650名阿根廷士兵和255名英國士兵陣亡。

    對於該電子郵件內容，五角大廈新聞秘書威爾遜（Kingsley Wilson）表示，「正如川普所說，儘管美國為我們的北約盟友做了所有努力，但他們沒有站在我們這邊。」

    威爾遜強調，五角大廈將確保川普擁有可信的選項，以確保盟友不再只是紙老虎，而是履行其責任。

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