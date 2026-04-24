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    首頁 > 國際

    泰國免簽名單恐大縮水 砍回57國原因曝光

    2026/04/24 17:28 即時新聞／綜合報導
    泰國政府研擬取消36個國家的免簽待遇。（歐新社）

    泰國政府研擬取消36個國家的免簽待遇。（歐新社）

    泰國政府為促進觀光，陸續開放93個國家的公民，可以因旅遊和短期商務活動在泰國停留60天。不過政策上路後，引發非法移民及旅遊品質下降等罵聲。近日，泰國政府擬將從現有涵蓋93個國家的免簽待遇，縮減回過去的57國。

    《The Thaiger》報導，泰國政府為支持當地旅遊業發展及帶動整體經濟成長，去年7月擴大了免簽政策，允許來自93個國家的公民因旅遊和短期商務活動，在泰國停留最多60天。

    但這項政策實施後，引來許多當地居民批評，認為此政策讓一些外國人從事非法商業活動、非法工作和逾期居留。也有商家反應，這個政策所吸引的人流消費水準較低，不但沒有為經濟做出貢獻，反而為國家帶來許多問題。

    對此，泰國觀光與體育部長素拉薩（Surasak Phancharoenworrakun）22日表示，將擬從現有的免簽93國中，取消36個國家免簽待遇。而他也特別強調，這次的政策修改會考慮針對部分特定國家改以「特殊簽證安排」，希望可以吸引到更多長期的遊客，藉此提高每人平均消費額，並帶動整體經濟發展。

    不過，目前此政策調整尚未定案，仍在討論中。

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