川普轉貼評論稱印度「鬼地方」 新德里強烈不滿

印度今天批評美國總統川普在社群平台的貼文「不恰當」。在川普貼文轉載的文章中，印度此一南亞國家被形容為「鬼地方」。印度外交部今天批評相關言論「品味低劣」。（歐新社）

印度今天批評美國總統川普在社群平台的貼文「不恰當」。在川普貼文轉載的文章中，印度此一南亞國家被形容為「鬼地方」。印度外交部今天批評相關言論「品味低劣」。

法新社報導，川普此一貼文，時值美國國務卿盧比歐（Marc Rubio）下個月將要訪問印度，力促近來一向友好的兩國關係。

請繼續往下閱讀...

川普昨天深夜在社群媒體發布一篇顯然是由他人撰寫的長文，內容主要在抨擊美國憲法賦予所有在美國出生者的公民權。

這篇文章指控印度裔科技業者不願聘用本土出生的美國白人，並錯誤聲稱印度移民缺乏英語能力。

貼文寫道：「在這裡出生的嬰兒會立刻成為公民，然後他們會把整個家庭從中國、印度，或地球其它某些鬼地方帶來。」

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）回應表示，相關言論「顯然資訊不足、不恰當，而且品味低劣」。

他說：「這些言論顯然沒有反映印美關係的現實，兩國關係長期建立在相互尊重與共同利益之上。」

父母為印度移民的民主黨籍聯邦眾議員貝拉（Ami Bera），形容川普的貼文「冒犯、無知，且有失其職位尊嚴」。

貝拉表示：「出生於富裕與特權環境中的川普總統，從未像許多移民家庭那樣歷經奮鬥。」

倡議團體「印裔美國人基金會」（Hindu American Foundation）亦對這篇「充滿仇恨與種族歧視的長文」感到不安。

「印裔美國人基金會」在社群平台X表示：「身為美國總統，認同這類言論只會進一步助長仇恨，危及我們的社群，此刻的仇外與種族主義已達到歷史新高點。」

川普將全面打擊移民作為其代表性政策之一，並將矛頭指向印度科技工作者經常申請的簽證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法