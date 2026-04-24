美中峰會在即 川普盟友戴恩斯下週率團訪中試水溫

「南華早報」今天引述消息人士報導，在5月14日至15日美中峰會前夕，美國總統川普的盟友、聯邦參議員戴恩斯下週將率領跨黨派代表團訪問中國。華府此時正就貿易、科技競爭以及中國與伊朗關係等議題，加大對北京施壓。（路透）

「南華早報」今天引述消息人士報導，在5月14日至15日美中峰會前夕，美國總統川普的盟友、聯邦參議員戴恩斯下週將率領跨黨派代表團訪問中國。華府此時正就貿易、科技競爭以及中國與伊朗關係等議題，加大對北京施壓。

要求匿名的消息人士表示，美國共和黨聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）率領的5人代表團將於5月1日啟程，行程包括上海與北京。

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這次訪問自去年起就已規劃，原定於3月底進行。當時川普與中國國家主席習近平也計劃在相近時間會晤，但因伊朗戰事關係，這次峰會延至5月中旬。

戴恩斯率領的代表團完整名單尚未公布，但消息指出，部分成員將是首次訪問中國。

戴恩斯辦公室未回應置評請求。

美國參議院外交委員會成員戴恩斯上個月在一場公開活動中表示，此行將聚焦中國的基礎建設與「創新生態系統」，並將搭乘中國高鐵。

他說：「此行目標之一，是了解中國正在打造的創新生態系統，另一個則是基礎建設。我們會從上海搭乘高鐵到北京。」

自去年1月川普重返白宮以來，這是戴恩斯第二度訪問中國。2025年3月，當川普對中國及其他貿易夥伴實施新一輪高額關稅時，戴恩斯曾在北京會見中國國務院總理李強及副總理何立峰。

根據新華社，戴恩斯對當時主導貿易談判的何立峰表示，美中關係「非常重要」，雙方應加強對話，他也願意為此作出更多務實貢獻。

戴恩斯於寶鹼公司（Procter & Gamble）任職期間曾在中國生活六年。過去十年來，戴恩斯憑藉其特殊背景，成為川普政府與北京之間的重要溝通橋梁。

在川普第一任總統任期內，戴恩斯參與推動中國重新開放美牛市場，並於2019至2020年第一階段貿易協議談判期間，經常以白宮顧問身分與中方官員互動。

目前不清楚這次訪問是否與即將舉行的峰會有關。隨著美中關係惡化，國會代表團訪中已變得較為少見。由於戴恩斯未尋求連任，使他在對中互動上掌握較大的政治空間。

華府智庫「中美研究中心」（Institute for China-America Studies）的古普塔（Sourabh Gupta）表示，此行正值川普訪中與習近平會面前數週，是一個「正面訊號」，並稱戴恩斯被視為川普的「中國信差」。

目前還不清楚戴恩斯此行是否會與習近平會面。華府智庫「昆西研究所」（Quincy Institute）的賽門（Denis Simon）認為，若伊朗戰事未結束，川普訪中時可能處於「較弱勢」位置。

他說：「這類訪問可能是為了先行探詢議程，看看川普的談判籌碼是否已減弱。我認為川普需要盟友先替他在北京試水溫。」

然而，在川習即將面會之際，華府已在多個議題上加大對北京施壓。

這延續去年10月美中領袖會晤後的發展。當時川習達成貿易休兵，並包含美方批准部分先進的人工智慧（AI）晶片出口。但此後，雙方在AI競爭、網路安全、貿易，以及近期的伊朗問題上，緊張關係再度升溫。

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