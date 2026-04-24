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    首頁 > 國際

    總統出訪被阻！日華懇會長古屋圭司聲援台灣 批中國干預蠻橫

    2026/04/24 12:40 駐日特派員林翠儀／東京24日報導
    日本友台議員聯盟「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司今天在社群平台貼文，就中國透過政治壓力阻撓賴清德總統出訪一事聲援台灣。（截自古屋圭司臉書）

    日本友台議員聯盟「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司今天在社群平台貼文，就中國透過政治壓力阻撓賴清德總統出訪一事聲援台灣。（截自古屋圭司臉書）

    日本友台議員聯盟「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司今天在社群平台貼文，就中國透過政治壓力阻撓賴清德總統出訪一事聲援台灣，古屋表示，以政治意圖，透過其他國家進行介入，是極為蠻橫的行為。他也強調日本與台灣之間的紐帶，無論發生任何情況都不會被動搖。

    古屋貼文內容如下：

    此次台灣總統賴清德訪問非洲史瓦帝尼行程取消，台灣方面表示，這是中國透過政治壓力進行的干擾。

    確保航空安全與保安，是國際社會的共同利益，所有國家都應以具備透明性的方式加以運作。更進一步而言，如果某一國以政治意圖，透過其他國家進行介入，那是極為蠻橫的行為。

    另一方面，中國打著國際貢獻的名義，實際上只考量自身利益，對非洲等開發中國家進行過度放貸，並單方面輸出人員與設備，最終使對方在不知不覺中陷入「隱形的債務陷阱」，這已成為其慣用手法。

    這給包括太平洋島國在內的日本重要朋友敲響了警鐘。我們將與擁有自由民主、基本人權、法治等共同價值的國家攜手合作，堅決維護國際秩序與和平。

    日本與台灣之間的紐帶，無論發生任何情況都不會被動搖。

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