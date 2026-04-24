美伊停火協議如履薄冰！爆美軍已制定新計畫 「攻擊目標」曝光

若停火協議破裂，美軍計畫打擊伊朗於荷姆茲海峽的「動態目標（dynamic targeting）」。（路透）

美國與伊朗的停火協議岌岌可危。知情人士透露，美軍已經在著手制定計畫，準備在協議破裂時針對伊朗在荷姆茲海峽的軍事能力進行打擊。這些選項包括特別側重於對伊朗在荷姆茲海峽、南阿拉伯灣及阿曼灣周邊能力的「動態目標（dynamic targeting）」打擊。消息人士描述，潛在的攻擊對象包括小型快速攻擊艇、佈雷艦以及其他幫助德黑蘭有效關閉這些關鍵水道、並將其作為對美籌碼的非對稱資產。

根據《CNN》報導，儘管自4月7日起已實施停火，但伊朗對航道的封鎖已對全球經濟造成劇烈衝擊。雖然戰爭首月美軍的轟炸重點大多集中在伊朗內陸深處，但新計畫顯示美軍戰略已發生移轉，將發動更集中的行動，直指荷姆茲海峽周邊的戰略水道。

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根據情報顯示，伊朗仍保有大量岸防飛彈及小型攻擊艇，這讓美軍開啟航道的任務變得極其複雜。消息人士坦言，除非美軍能100%摧毀伊朗的軍事實力，否則最終將取決於總統川普願意承擔多大風險，強行推動船隻通過海峽。除了軍事目標，美軍也考慮執行川普之前的威脅，打擊包含能源設施在內的基礎設施，試圖以此施壓德黑蘭回到談判桌，但此舉也引發可能導致衝突爭議性升級的擔憂。

另一項備受關注的選項則是針對伊朗政權內部的「阻撓者」進行精確打擊，其中包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi），美方認為他正積極破壞外交談判。國防部官員對此僅表示，軍方會持續為總統提供選項，目前所有行動都在考慮範圍之內。

《CNN》先前報導稱，美國情報部門評估，伊朗大約有一半的飛彈發射器和數千架單向攻擊無人機在美國的轟炸行動中倖存。消息人士補充說，美軍打擊還可能針對伊朗剩餘的軍事能力，包括在首波美以襲擊中未被摧毀、或在停火開始後可能已被轉移到新戰略位置的飛彈、發射器和生產設施。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在簡報會上承認，伊朗在停火期間已將部分剩餘軍事資產轉移到新地點，並威脅若伊朗拒絕達成協議，將打擊這些目標。

報導指出，川普似乎對重新啟動與伊朗的戰爭持謹慎態度，更傾向於透過外交途徑解決衝突。但與此同時，多位消息人士透露，川普的停火延長並非「無限期」，美軍已隨時準備好在接到命令時恢復打擊。

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