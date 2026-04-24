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    68輛台援救災車市中心整齊排開！ 烏克蘭網友感動：台灣是英雄

    2026/04/24 11:41 即時新聞／綜合報導
    台援救災車整齊排開。（取自X@AndriySadovyi）

    台援救災車整齊排開。（取自X@AndriySadovyi）

    台灣民間與政府的人道援助持續送往烏克蘭最前線！烏克蘭西部重要城市利維夫（Lviv）市長薩多維（AndriySadovyi）今日於社群平台發文表示，利維夫近日接收了該市史上規模最大的一批緊急運輸車輛移交，而這68輛救災車全數來自台灣。薩多維指出，這對於飽受戰火衝擊的社區而言，是真正的「緊急救援」。

    利維夫市長薩多維今日在X平台上傳了一張照片，畫面中可見數十輛救護車與消防車，整齊排在利維夫市中心的廣場上。薩多維指出，這批來自台灣的68輛車輛，是利維夫緊急服務單位有史以來接收過規模最大的運輸車輛移交行動。

    薩多維在文中喊：「這真的是一場緊急救援！」他也說明，這批車輛將被派往正遭受俄軍砲擊的最前線社區，包括哈爾科夫（Kharkiv）與庫皮揚斯克（Kupiansk）等地。他也在文末特別寫下：「感謝你們的支持！」

    烏克蘭網友紛紛表示：「感謝台灣」、「謝謝台灣支援」、「台灣，你是我的英雄」、「台灣即便自身也有安全隱憂，你們依然表達了對烏克蘭的愛與支持，謝謝朋友們！榮耀歸於台灣」、「台灣明白，捍衛烏克蘭的自由就是捍衛世界各地的自由。行動勝於空談」、「感謝台灣的朋友們慷慨解囊」；但也有部分網友質疑薩多維，表示不該發布這張照片，這會洩露地理位置情報。

    ОцевжедійсноЕМЕРДЖЕНСІ!

    НайбільшавісторіїЛьвовапередачатранспортудляекстренихслужбУкраїни—68автовідТайваню.
    Їдутьугромадипідобстрілами:Харків,Куп’янськтаінші.
    Цемашини,якіприїжджаютьпершими,колирахунокіденахвилини.

    Дякуємозапідтримку!pic.twitter.com/BZRkFXWpJO

    —АндрійСадовий（@AndriySadovyi）April23,2026

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