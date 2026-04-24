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    狂灑逾3400萬！韓媒：酷澎個資外洩後全力遊說美政界

    2026/04/24 13:18 即時新聞／綜合報導
    電商平台酷澎去年發生大規模會員個資外洩事件。（美聯社資料照）

    電商平台酷澎去年發生大規模會員個資外洩事件。（美聯社資料照）

    電商平台酷澎（coupang）去年發生大規模會員個資外洩事件。南韓媒體披露，事件爆發後，酷澎便全力向美國政界展開遊說。

    路透報導，本月21日，美國聯邦議員聯名致函南韓駐美大使，要求停止打壓在南韓的美國企業。首爾當局23日回應稱，將確保在南韓的酷澎等美國科技公司，不被歧視性措施對待。

    韓聯社報導，美國參議院23日發布的「遊說披露法」（LDA）相關資訊顯示，總部位於西雅圖的酷澎申報今年第一季度（1至3月）遊說支出為109萬美元（約新台幣3435萬元）。

    報導分析，酷澎在用戶個資外洩事件發生後，共投入逾100萬美元資金，全力對美國政府官員和政界人士進行遊說。受酷澎委託展開遊說活動的遊說公司共有7家，其中6家公司申報的收入總計69.5萬美元。

    根據美國參議院資訊，遊說對象包括國務院、財政部、商務部、貿易代表處等多個政府部門和機構，以及美國參眾兩院。此外報導特別指出，美國副總統和總統行政辦公室（EOP）也是酷澎的遊說對象。

    美國55名聯邦眾議員21日共同致函韓國駐美大使康京和，要求首爾當局立即停止對美國企業採取歧視性商業行為。

    議員們表示，南韓政府以「去年11月發生的低敏感數據外流事件」為由，對酷澎發動跨部會的行政打壓，包括揚言吊銷營業執照並施壓退休基金撤資、要求拋售酷澎控股公司的股份等。

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