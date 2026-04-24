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    首頁 > 國際

    真相確認！川普揭露海軍部長遭解職原因

    2026/04/24 09:35 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國五角大廈22日無預警宣布，2025年3月任職的美國海軍部長費蘭去職。（美聯社）

    美國五角大廈22日無預警宣布，2025年3月任職的美國海軍部長費蘭去職。（美聯社）

    美國五角大廈22日未說明理由，無預警宣布2025年3月任職的美國海軍部長費蘭（John Phelan）去職，由副部長曹洪（Hung Cao）代理。美國總統川普23日表示，費蘭是因與五角大廈高層在造船問題上發生衝突而被解職。

    根據《路透》報導，川普23日在橢圓形辦公室告訴記者「他（費蘭）是個幹勁十足的人，他和一些人之間存在一些衝突，主要是在建造和購買新艦艇方面。你必須和睦相處，尤其是在軍隊裡，你知道的。有些人喜歡他，有些人不喜歡他，通常情況下，所有事情都是如此。」

    費蘭的解職消息最初由《路透》報導。一些匿名的消息人士告訴該媒體，費蘭被解職的部分原因是他在推進造船改革方面行動遲緩，以及他與五角大廈的關鍵領導層關係破裂。

    費蘭遭解職事件，是五角大廈在戰時發生的最新人事變動。此事件正值美伊緊張停火之際，美國正向中東地區增派海軍力量。

    費蘭是1位億萬富翁，被認為與川普關係密切。他是川普去年重返總統寶座後，首位被解職的政府任命的海軍部長。

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