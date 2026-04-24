聖母峰30公尺冰塔卡住登山路線 攻頂「塞車」恐重演

2019年大量登山者在聖母峰排隊等候攻頂的照片在網路爆紅，外界擔憂今年恐重演攻頂「塞車」的情況。（美聯社）

喜馬拉雅山區將迎攀登旺季，但尼泊爾從基地營通往聖母峰的登山路線，卻遭高達30公尺的大塊不穩定冰川塊阻擋，導致登山季準備工作進度落後，外界擔憂恐重演攻頂「塞車」的情況。

《BBC》報導，春季通常是攀登聖母峰天氣最理想的時節，負責在聖母峰架設通往第二營地繩索的「冰瀑醫生」（icefall doctors）在3週前抵達基地營，通常到4月應已把路線架設到第三營地，但目前仍被位於第一營地下方約600公尺處的大塊「冰塔」（Serac）阻擋。

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「冰瀑醫生」表示，他們找不到繞過去的方法，「到目前為止，我們還沒找到人工讓它融化的方法，所以除了等待它自行融化、崩落之外，別無選擇。」目前預期的攀登有利天氣只會持續到5月底。雪巴人希望在未來幾天內完成通往第二營地的架繩作業，並在一週內完成通往山頂的架設。

尼泊爾知名登山家兼攝影師普尼瑪．施雷斯塔（Purnima Shrestha）準備第六度登頂聖母峰。她表示：「路線延後開通，使大家更加擔心今年攻頂高峰時可能會出現『塞車』。」即使路線很快開通，本季的攀登窗口仍可能縮短。

大多數聖母峰登頂活動從尼泊爾一側出發，而非經由相對較容易的西藏路線。去年有超過700人（包括嚮導）從尼泊爾側登頂，中國一側僅約100人。今年則已有367人取得尼泊爾的攀登許可，而根據登山組織說法，中國今年未向外籍人士核發許可。

自2019年大量登山者在聖母峰排隊的照片爆紅後，尼泊爾一直在收緊登山許可制度，並大幅提高費用。今年外籍人士春季攀登聖母峰的費用，已從1萬1000美元提高至1萬5000美元（約新台幣47萬元）。

尼泊爾從基地營通往聖母峰的登山路線，卻遭高達30公尺的大塊不穩定冰川塊阻擋。圖為探險隊成員站在冰川旁。（路透）

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