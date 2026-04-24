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    首頁 > 國際

    美國不急伊朗急！ 川普強調不會動用核武：常規武器足以擊潰伊朗

    2026/04/24 07:25 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普23日對記者表示，不會在對伊朗的戰爭中動用核武。（美聯社）

    美國總統川普23日對記者表示，不會在對伊朗的戰爭中動用核武。（美聯社）

    目前美國與伊朗在巴基斯坦和談的前景尚未明朗，也無跡象顯示各方將恢復外交努力，以結束荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的僵局。美國總統川普23日發文稱，美國不急於結束與伊朗的戰爭，但對伊朗而言「時間緊迫」；他當天也對記者表示，美國不會在對伊朗的戰爭中動用核武。

    法新社報導，川普在社群媒體上表示：「我有的是時間，但伊朗沒有──時間緊迫！」他並補充道，伊朗的軍隊已被摧毀，「他們的領導人不在了，封鎖嚴密牢固，而且情況只會越來越糟」。

    川普稍早下令美國海軍摧毀任何在荷姆茲海峽布雷的伊朗船隻。

    此外，川普23日也強調，他不會在與伊朗的戰爭中動用核武。當被問及是否會使用這類武器時，川普在白宮告訴記者：「我為什麼要用核武器？我們已經用非常常規的方式徹底擊潰他們，沒用到核武器。」

    他補充：「不，我不會用。任何人都不應該被允許動用核武。」

    當被問及願意為與伊朗達成長期和平協議等候多久時，川普回答：「別催我。」他說，在之前2週的停火期間，伊朗可能「稍微」囤了一些武器，但美軍大約1天內就能將其摧毀。

    自從川普無限期延長中東戰爭的停火以來，美伊雙方已將重心轉向被伊朗報復性封鎖的荷姆茲海峽。這裡原本是全球1/5石油及液化天然氣的出口要道。美國則對進出伊朗港口的船隻實施海上封鎖。

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