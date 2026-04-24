Meta將裁員約8000人　加碼AI布局衝刺超級智慧

Meta計劃裁減1/10的員工。在重金投資人工智慧（AI）的同時，Meta正尋求讓留任員工發揮更高的生產力。

一名消息人士向法新社透露，Meta將於下個月裁減約8000名員工，並讓數千個其他職位維持空缺不予填補。

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此舉正值共同創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將開發「超級智慧」（Superintelligence）列為首要任務之際。目前Meta正與亞馬遜（Amazon）、Google、微軟（Microsoft）及OpenAI等對手展開高成本的AI競賽。

今天的報導也指出，微軟正尋求透過員工自願優退方案來精簡人力，這項舉措對這家成立於1975年的科技巨頭而言前所未見。

根據美國財經媒體CNBC報導，微軟約有7%的美國員工符合此次優退資格。該方案針對職級在資深總監或以下的員工，且任職年資與年齡合計須達到70年以上。

微軟同樣也正將數十億美元資金投入AI領域，針對此次消息，微軟則不予置評。

Meta和微軟預計將於下週公布季度財報。

Meta今年1月公布的季度財報優於市場預期，受惠於營收成長以及在AI領域的持續投資。

財報指出，Meta該季成本達351.5億美元，較去年同期成長40%。（編譯：陳昱婷）1150424

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