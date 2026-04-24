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    不滿曼德森醜聞掩蓋施政成績 工黨議員開第一槍促英首相下台

    2026/04/24 06:17 國際新聞中心／綜合報導
    前英國駐美國大使曼德森（右）的醜聞持續延燒，已有工黨國會議員要求首相施凱爾（左）下台。（法新社檔案照）

    前英國駐美國大使曼德森（右）的醜聞持續延燒，已有工黨國會議員要求首相施凱爾（左）下台。（法新社檔案照）

    前英國駐美國大使曼德森（Peter Mandelson）的醜聞持續延燒，首相施凱爾（Keir Starmer）的誠信問題成為外界批評焦點。執政黨工黨國會議員布萊許（Jonathan Brash）22日開出第一槍，公開表態指施凱爾應為曼德森的醜聞下台。

    代表哈特浦（Hartlepool）選區的布萊許在「英國新聞頻道」（GB News）的「首相答問現場」（PMQs Live）節目中直言，他對西敏寺（Westminster）上演的這齣心理劇，以及施凱爾政府核心不斷出包感到「徹底厭煩」。

    布萊許表示，工黨有非常棒的地方議員、助選員和運動人士，在全國各地努力工作，為他們的選區兌現承諾，卻在即將面臨地方選舉之際，籠罩在這場絕對是一團糟的陰影之下，「他們（政府高層）真的需要振作起來」。

    布萊許說，「我對此感到徹底厭煩」；他認為，就施凱爾而言，問題已經不是「會不會」下台，而是「何時」下台。

    「我認為我們必須控制住這個局面，因為民眾擔心的是他們的生活成本、國民保健署（NHS），以及街頭犯罪問題，而我們卻完全被這場醜聞所吞噬，這是完全無法接受的。」

    布萊許強調：「我相信你可以看得出來，我對此相當憤怒。」「我認為沒有人會合理地期待，首相能帶領工黨進入下一次大選。」

    曼德森因為捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞，去年9月遭解職，在任僅7個月。英國媒體近日踢爆，曼德森去年2月赴任前，根本未通過該職位應通過的英國政府「高階安全審查」，相關報導引發軒然大波。

    不過，除了與艾普斯坦的交情，更引發安全疑慮的是，在施凱爾2024年12月20日宣布任命曼德森為駐美大使之前，內閣辦公廳的適任評估盡職調查報告即示警，曼德森在中國與俄羅斯的政商關係，恐對英國政府造成「聲譽風險」。

    此外，在前首相布萊爾（Tony Blair）執政的1997至2007年間，曼德森即曾兩度因醜聞去職，而且兩次皆涉及操守與誠信問題。

    施凱爾20日在國會就曼德森的人事案風波發表聲明，並接受質詢，坦承他個人的「錯誤判斷」確實是問題核心，「我不該任命曼德森（為駐美大使）」，「我對這項決策負責」。

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