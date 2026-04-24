中國擴張南海「報酬遞減」！ 學者：未能阻止美菲軍演、台官員登太平島

海洋委員會海巡署21日會同交通部、國防部、外交部及衛福部等機關，於南沙太平島海域實施「南援九號」人道救援、醫療後送及海洋除污聯合演練，海委會主委管碧玲（前左3）首度登島並親自主持。（海洋委員會提供）

中國官方媒體23日宣布，為強化海權、掌握自然資源並鞏固領土聲索，將進一步開發其宣稱擁有的逾1.1萬座島嶼。中國官媒強調，此乃將發展重心轉向海洋的長期戰略，但美國智庫學者指出，北京在南海的強勢擴張似乎已面臨「報酬遞減」，不僅未能阻止美國和菲律賓等國的聯合軍演，其軍事威脅也未能嚇阻台灣高層官員近期前往南沙太平島視察。

路透報導，多年來，中國在南海爭議水域進行大規模的填海造陸行動，興建人工島嶼、飛機跑道與軍事設施。

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中國共產黨機關報「人民日報」刊登一篇署名為中國自然資源部黨組的文章，指出島嶼是戰略前沿，也是開啟深海資源發展的關鍵，「全球主要國家正競相將發展重心轉移至海洋」，但該文並未具體點名任何國家。

文章敦促應加大力度保護中國所聲索的島嶼，方式包括升級基礎設施、提升連通性與可達性。

自中國國家主席習近平2012年成為中共領袖，並確立成為「海洋強國」的目標以來，中國正斥資數十億美元發展海軍，軍備涵蓋核動力潛艦到航空母艦。去年9月，北京在存在主權爭議的黃岩島（Scarborough Shoal）設立國家級自然保護區，以聲索對該環礁的主權；該處長期以來是中國和菲律賓的衝突焦點。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的亞洲海事透明倡議組織（AMTI）主任波林（Gregory Poling）指出，人工島基地上的設施，可以讓中國的執法船、海軍與民兵船隻，一年365天在距離中國海岸線長達1000海里的鄰國水域進行巡邏。

然而，中國在繁忙航道上的軍事存在，並未嚇阻台灣高層官員前往太平島進行罕見的視察；太平島是存在主權爭議的南沙群島的一部分。太平島擁有一條足以讓台灣軍方運補航班起降的跑道，而2023年啟用的新碼頭則可停泊4000噸級的巡防艦。

另一方面，菲律賓、美國及夥伴國家本週在菲律賓群島，展開包括海上行動在內的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習。這場演習在這個每年承載超過3兆美元海運貿易的區域，展現對抗中國的多國統一陣線。

身兼CSIS東南亞計畫主任的波林指出，北京似乎已達到報酬遞減（diminished returns）的臨界點，「至少在過去4年裡，它未能成功阻止東南亞的任何一項能源計畫、運補或建設任務等行動。」

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