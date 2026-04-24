捷克拒議長搭專機訪台 美參議員批中共施壓可恥 「美國會記住」

針對捷克政府拒絕提供專機讓參議院議長維特齊訪台，美國聯邦參議員史考特痛批中共打壓台灣，非常可恥。（彭博檔案照）

捷克政府拒絕提供專機給參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪問台灣，理由是憂心捷克與中國的經貿關係受損。美國共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）對此指出，這是中國共產黨的最新把戲，目的就是要孤立和恐嚇台灣，「實在非常可恥」（It’s shameful.）。

目前擔任參議院軍事委員會海權小組主席的史考特，在社群平台X發文轉貼中共黨媒「環球時報」報導，報導指出捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）聲稱，不會提供政府專機讓維特齊前往台灣，希望推行不會損害與中國經貿關係的更務實外交政策。

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史考特指出，「更過分的是，非洲、歐洲以及其他地區一堆所謂的『世界領袖』，居然還跟著附和。」

他警告，參與這種行動的國家都有自己的選擇，「但美國不會忘記你們站在哪一邊。」

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）22日表示，現任政府應務實看待與台灣的關係，例如投資創造的就業機會、技術共享等。他認為，與台灣的合作可能比目前與中國的合作對捷克來說更有利。

帕維爾說，捷克奉行「一個中國政策」，但並不排除與台灣的合作。如果現任政府強調務實外交政策，就也應以務實態度看待與台灣的關係，例如透過投資所創造的就業機會、技術共享與其他經濟效益。他認為，這意味著與台灣的合作可能比目前與中國的合作對捷克更有利。

由於巴比斯政府拒絕提供專機，由維特齊率領的代表團，將搭乘從布拉格直飛台北的航班。維特齊將政府的決定形容為「背叛」，等於是在計畫隨團出訪的企業界、科學、研究與文化界代表「背後捅刀」，他們的參與如今變得不確定。

維特齊也對巴比斯的言論提出質疑，指出「在沒有價值基礎的情況下談務實外交，是毫無意義的」。

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