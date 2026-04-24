英國生物資料庫遭駭？50萬志願者病歷遭放中國電商拍賣

50萬名英國志願者的機密健康紀錄，竟在中國網站阿里巴巴（Alibaba）上遭人公開兜售。（路透檔案照）

英國政府證實，50萬名英國志願者的機密健康紀錄，竟在中國網站阿里巴巴（Alibaba）上遭人公開兜售。

英國「衛報」23日報導，這些隸屬於「英國人體生物資料庫」（UK Biobank）計畫參與者的數據，上週被發現在3個獨立的拍賣頁面上出售。相關紀錄目前已被下架，當局相信尚未有任何數據售出。

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衛報上月披露英國人體生物資料庫的數據已在網路上暴露數十次之後，這起最新的事件將引發外界對其安全防護是否過於鬆散的進一步質疑。

英國科技大臣莫瑞（Ian Murray）在下議院表示，英國人體生物資料庫20日通知政府，發現其數據被幾名賣家在阿里巴巴電商平台上張貼出售。「生物資料庫告訴我們，他們發現3個疑似在出售……參與者數據的拍賣頁面。這3個資料庫中，至少有一個似乎包括全部50萬名英國人體生物資料庫志願者的數據。」

被發現出售的數據已經過「去識別化」（de-identified）處理，代表不包括姓名、地址或確切的出生日期。

英國人體生物資料庫擁有50萬名志願者的健康數據，包括基因組序列、腦部掃描、血液樣本與診斷紀錄。世界各地的大學與私人企業科學家均可申請存取；且直到2024年底前，他們甚至可以將數據直接下載到自己的電腦系統中，但專家曾多次警告，此舉恐構成安全風險。

今年2月，英國衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）簽署一項法律指令，首次允許將所有志願者經編碼的一般家醫科（GP）數據，與英國人體生物資料庫共享。

莫瑞表示，政府已與生物資料庫、中國政府及阿里巴巴合作，將這些拍賣頁面下架，並要求該機構暫停外界對其數據的進一步存取，直到他們建立起能防止數據從其當前平台被下載的技術解決方案為止。

他強調，生物資料庫僅與「經認證的組織、機構及個人學術研究人員」合作，「這不是資料外洩。這是一個合法獲得認證的組織所進行的合法下載。」

目前英國人體生物資料庫已主動向英國資訊專員辦公室（ICO）通報此事。

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