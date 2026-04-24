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    又一名記者喪命！黎巴嫩指控以色列犯下戰爭罪

    2026/04/24 06:07 國際新聞中心／綜合報導
    任職於黎巴嫩「新聞報」的42歲女記者哈里爾，22日被證實在以色列空襲中喪生。（路透）

    任職於黎巴嫩「新聞報」的42歲女記者哈里爾，22日被證實在以色列空襲中喪生。（路透）

    一名黎巴嫩記者在黎國南部遭空襲喪生後，黎巴嫩領袖23日指控以色列犯下戰爭罪。無國界記者組織（RSF）和保護記者委員會（CPJ）等團體，也紛紛譴責以色列蓄意殺害記者。以色列軍方則表示，正在調查此事。

    任職於黎巴嫩「新聞報」（Al-Akhbar）的42歲女記者哈里爾（Amal Khalil），22日被證實在提里村（Al-Tiri）一棟房屋遭襲擊時喪生。她是今年在黎巴嫩遇害的第9位記者。上個月，有3名記者在一次「雙重打擊」（double-tap attack），指襲擊後待救援人員抵達時再次發動攻擊中喪生。

    黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）發表聲明表示：「以色列蓄意將記者當作目標，為的是掩蓋其對黎巴嫩犯下罪行的真相。」

    總理薩萊姆（Nawaf Salam）在社群平台X發文指出，「鎖定記者與阻撓救援隊伍進入構成戰爭罪」，他的政府會將此案提交給國際機構。

    法新社報導，黎巴嫩自17日起展開為期10天的停火，暫停以色列與受伊朗支持的真主黨（Hezbollah）之間的戰爭；這場衝突已在黎國造成超過2400人死亡。

    據黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，在前方一輛汽車遭到以色列空襲鎖定後，哈里爾與另一名記者，在提里村的一棟房屋內尋求掩護。據報導，車上的兩名乘客——遭以色列佔領的鄰近城鎮班特吉貝爾（Bint Jbeil）市長，以及與他同行的一名男子——皆當場喪生。

    隨後，以色列的空襲鎖定這兩名記者避難的房屋。

    黎巴嫩衛生部表示，這起襲擊導致自由撰稿記者法拉吉（Zeinab Faraj）受傷，並被送往醫院，同時造成哈里爾受困。黎巴嫩紅十字會官員表示，他們「成功救出法拉吉」，但無法接觸到哈里爾，而且「因為一次警告性打擊」而被迫撤離。

    黎巴嫩當局不得不聯繫部署在黎南的聯合國維和部隊。數小時後，救援人員才得以重新進入該地區，並從廢墟中尋獲哈里爾的遺體。

    英國「衛報」披露，早在2024年，哈里爾就曾告訴當地媒體，她接到來自以色列的死亡威脅，警告她離開黎巴嫩南部，並揚言要摧毀她的家、將她斬首。據稱這份由以色列電話號碼發送的警告，包括她近期行蹤的細節，警告「我們知道妳在哪裡，時機成熟時我們就會找上妳。」

    黎巴嫩衛生部23日指控以色列阻撓救援行動，並將一輛清楚標示紅十字標誌的救護車當作攻擊目標。

    以色列軍方則稱，在黎巴嫩南部發現兩輛從真主黨使用的軍事設施駛出的車輛，空軍隨後打擊一輛載有「恐怖分子」的車輛，這些人越過以色列所謂在黎南的「前沿防線」，並接近以軍部隊。

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