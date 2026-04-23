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    首頁 > 國際

    要動手了？美國務院催公民立即撤離伊朗

    2026/04/23 21:56 編譯盧永山／綜合報導
    在美國與伊朗達成停火協議，伊朗部分領空重新開放後，美國國務院22日首度敦促居住在伊朗的美國公民撤離該國。（美聯社檔案照）

    在美國與伊朗達成停火協議，伊朗部分領空重新開放後，美國國務院22日首度敦促居住在伊朗的美國公民撤離該國。（美聯社檔案照）

    根據《國會山莊報》等美國媒體22日報導，在美國與伊朗達成停火協議，伊朗部分領空重新開放後，美國國務院首度建議居住在伊朗的美國公民離開該國。

    美國國務院22日透過X平台的官方帳號宣布：「伊朗領空已於21日部分重新開放」，並敦促「美國公民應立即離開伊朗，請關注當地媒體取得最新訊息，並聯繫商業航空公司，以了解有關離開伊朗航班的更多詳情」。

    這是伊朗戰爭2月28日以來，美國政府首度敦促住在伊朗的美國公民立即撤離。

    儘管美國國務院指出，途經伊朗的航班正在逐漸恢復，但也建議除了搭乘航班以外的其他離開伊朗選項。居住在伊朗的美國公民已被告知，他們可以考慮經陸路前往亞美尼亞、亞塞拜然、土耳其和土庫曼等鄰國。

    美國國務院也聲明，擁有美國和伊朗雙重國籍的人士在離境時必須使用伊朗護照，這是因為伊朗警方和安全人員會使用偽裝車輛，如計程車，來設立檢查站，這使得美國公民面臨被盤問、逮捕或居留的重大風險。

    美國國務院也提醒美國公民：「伊朗當局可能會以出示美國護照或任何與美國有關的標示為由拘留你，如果你沒有有效的美國護照，你必須在離開伊朗後，到最近的美國大使館或領事館申請1本。」

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